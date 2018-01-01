Порты в Азовском море вынуждены сократить время работы Сегодня, 17:11 35 Цей матеріал також доступний українською Украинские порты увольняют работников из-за конфликта в Азовском море Фото: Порты Украины

Порты Мариуполь и Бердянск потеряли более чем вдвое грузопоток, а также вынуждены перейти на четырехдневную рабочую неделю и сокращать работников из-за действий России.

Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей Facebook-странице.

"Как мы и ожидали, Москва осуществляет ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты Азовского моря по древнему принципу Кремля:"хочу/не хочу", - заявил он.

По словам Омеляна, о соблюдении свободы судоходства и "не препятствии прохождению Керченским проливом даже не идет речи".

"Работаем с союзниками по антироссийской коалиции по возврату оккупированных территорий, освобождению захваченных моряков и кораблей, восстановлению международного права и прекращению экономической блокады Азовского региона Украины", - подытожил министр.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях.

Депутаты приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении срока действия военного положения до 30 суток и ограничения территории. В частности, согласно решению, военное положение вводится в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азовского моря.