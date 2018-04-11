Порт Южный принял самый крупный контейнеровоз в истории гавани

0 комментировать
Контейнеровоз построен в 2001 году компанией Hyundai
Фото: delo.ua

Контейнеровоз построен в 2001 году компанией Hyundai

В морской порт Южный зашел контейнеровоз Maersk Klaipeda, который является крупнейшим судном такого типа из тех, которые когда-либо заходили в порт.

Об этом сообщили в Администрации морского порта Южный, передает ЦТС.

Судно длиной 300 м было пришвартовано для обработки у причала №21 в терминале ТИС. Контейнеровоз построен в 2001 году компанией Hyundai, его емкость составляет 6802 TEU, длина - 300 м, ширина - 42,8 м.

Напомним, что крупнейший в мире контейнерный перевозчик идет из Одесского порта. На замену Maersk Line предлагал на выбор два варианта - порт Черноморск (рыбный терминал) или порт Южный (терминал ТИС).

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове