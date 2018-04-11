Порт Южный принял самый крупный контейнеровоз в истории гавани

Контейнеровоз построен в 2001 году компанией Hyundai

В морской порт Южный зашел контейнеровоз Maersk Klaipeda, который является крупнейшим судном такого типа из тех, которые когда-либо заходили в порт.

Об этом сообщили в Администрации морского порта Южный, передает ЦТС.

Судно длиной 300 м было пришвартовано для обработки у причала №21 в терминале ТИС. Контейнеровоз построен в 2001 году компанией Hyundai, его емкость составляет 6802 TEU, длина - 300 м, ширина - 42,8 м.

Напомним, что крупнейший в мире контейнерный перевозчик идет из Одесского порта. На замену Maersk Line предлагал на выбор два варианта - порт Черноморск (рыбный терминал) или порт Южный (терминал ТИС).