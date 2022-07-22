С заботой о детях: Порше Украина и Volkswagen передали автомобили Volkswagen T-Cross для оказания психологической помощи 22 июля, 19:37 Новости компаний Порше Украина и бренд Volkswagen

Самыми уязвимыми во время войны, которая идет в Украине, являются дети. Именно они нуждаются в особом внимании со стороны специалистов.

Любая экстремальная ситуация оказывает травматичное влияние на организм человека в целом. Напряженные военные события требуют от детей особых усилий по преодолению последствий этого влияния. Особенно остро и вместе с тем довольно чутко реагирует эмоциональная сфера ребенка. Находясь долгое время в таком состоянии, дети могут испытывать не только эмоциональный и травматический стрессы, но и посттравматическое стрессовое расстройство.

Фото: Порше Украина и бренд Volkswagen

Чтобы оказать неотложную психологическую помощь украинским детям, Порше Украина и бренд Volkswagen передали Благотворительной организации СОС Детские Городки Украины* два автомобиля Volkswagen T-Cross, а также необходимый запас горючего.

Благодаря этому социальные работники, педагоги и психологи получили реальную возможность выезжать для оказания психологической поддержки с акцентом на преодоление травм войны. Они готовы уделить максимальное внимание и работать над преодолением этой психологической травмы с детьми, вынужденными временно покинуть свое постоянное место жительства, а также теми детьми, родители которых принимают участие в военных действиях.

Фото: Порше Украина и бренд Volkswagen

Такие бригадные выезды на автомобилях Volkswagen намечены в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Они будут проходить в рамках проекта Фонд гуманитарного финансирования (Humanitarian Funding Pool).

Импортер уже много лет поддерживает дружеские отношения с СОС Детские Городки Украина и все это время искренне помогает детям.

«Мобильность в Украине сейчас серьезный вызов, который нелегко решить при нынешних обстоятельствах с активными боевыми действиями и ограниченными ресурсами , — отметил генеральный директор ООО „Порше Украина“ Йозеф Граф. — Социальная миссия крайне важна для нас в это нелегкое для страны время, поэтому мы считаем своим долгом помогать посильно наиболее уязвимой категории населения — нашим детям. За 7 лет сотрудничества мы реализовали множество совместных проектов — начиная от создания спортзала для детей до приобретения трактора для уборки территории благотворительной организации. Мы уверены, что автомобили помогут социальным работникам быстро и безопасно прибывать в места, где их помощи дети сейчас ждут больше всего».

*Благотворительная организация СОС Детские Городки Украина начала деятельность в 2003 году и работает для предотвращения сиротства в Украине, развития семейных форм воспитания для детей, лишенных родительской опеки, и поддержки молодежи, которая выходит из-под опеки. Эта организация является членом международной федерации SOS Children’s Villages International (SOS Kinderdorf) и работает в соответствии с конвенцией ООН о правах ребенка.

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