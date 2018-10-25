Porsche обязали выплатить миллионные штрафы из-за дизельного скандала

Истцы заявляют, что автоконцерн слишком поздно сообщил финансовому рынку о последствиях "дизельгейта"

Земельный суд Штутгарта обязал немецкого автопроизводителя Porsche выплатить €47,2 млн в рамках дизельного скандала с Volkswagen. Суд вынес вердикт по жалобе инвесторов.

Об этом пишет DW.

Согласно решению, автоконцерн слишком поздно сообщил финансовому рынку о последствиях "дизельгейта". Один из истцов, пенсионный фонд одного из городов Великобритании, таким образом, должен получить €3,2 млн от холдинга Porsche SE - одного из крупных акционеров Volkswagen. Еще одному инвестору присудили €44 млн.

Это не единственные жалобы инвесторов против Porsche и Volkswagen. По словам истцов, в связи с тем, что руководство компании не сообщает рынку о рисках скандала, инвесторы потеряли много денег из-за скачков стоимости акций.

В свою очередь, Porsche отвергает эти претензии. Ожидается, что автоконцерн оспорит выплату штрафов.

Напомним, что в июне из-за дизельного скандала прокуратура города Брауншвейг обязала компанию Volkswagen AG выплатить €5 млн штрафа и €995 млн незаконно полученной прибыли.