Porsche обязали выплатить миллионные штрафы из-за дизельного скандала

Земельный суд Штутгарта обязал немецкого автопроизводителя Porsche выплатить €47,2 млн в рамках дизельного скандала с Volkswagen. Суд вынес вердикт по жалобе инвесторов.
Об этом пишет DW.
Согласно решению, автоконцерн слишком поздно сообщил финансовому рынку о последствиях "дизельгейта". Один из истцов, пенсионный фонд одного из городов Великобритании, таким образом, должен получить €3,2 млн от холдинга Porsche SE - одного из крупных акционеров Volkswagen. Еще одному инвестору присудили €44 млн.
Это не единственные жалобы инвесторов против Porsche и Volkswagen. По словам истцов, в связи с тем, что руководство компании не сообщает рынку о рисках скандала, инвесторы потеряли много денег из-за скачков стоимости акций.
В свою очередь, Porsche отвергает эти претензии. Ожидается, что автоконцерн оспорит выплату штрафов.
Напомним, что в июне из-за дизельного скандала прокуратура города Брауншвейг обязала компанию Volkswagen AG выплатить €5 млн штрафа и €995 млн незаконно полученной прибыли.
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