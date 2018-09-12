Порошенко заявил об открытии первого магазина IKEA в 2019 году

IKEA откроет в Украине магазин в 2019 году

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что IKEA придет в Украину в 2019 году.

Об этом он сказал на встрече с главным исполнительным директором IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке.

Также он ожидает, что следующим этапом может быть размещение IKEA в Украине собственного производства.

"Я так понимаю, что в 2019 году двери IKEA будут открыты и украинцы будут иметь возможность воспользоваться услугами. Я тоже жду, но я жду, когда будет следующий второй этап. Я уверен, что IKEA примет решение относительно открытия здесь собственного производства. В Украине для этого есть все", - сказал он.

Президент также добавил, что ожидает в Украине французский бренд спортивной одежды Decathlon, а также встретится с агроинвестором из Саудовской Аравии.

ІKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, первый собственный магазин компании открылся в 1958 году. На конец августа 2018 года ритейлер управлял 403 магазинами в 49 странах мира. Продажи IKEA в период с сентября 2016 года по август 2017 года составили €38,3 млрд, сообщает компания на официальном сайте. За этот же период магазины сети посетили 936 млн человек. В Украине бренд IKEA зарегистрирован с 1994 года и принадлежит нидерландской компании Inter IKEA Systems. С 2014 года компания стала владельцем бренда с надписью на кириллице и новых графических изображений на английском.

Ранее сообщалось, что IKEA начала набор сотрудников в украинское подразделение.

Напомним, в 2011 году IKEA заявляла о намерении инвестировать €20 млн в расширение производственных мощностей компании ЭНО-Мебель Лтд (Мукачево, Закарпатская область) до 2016 года.

Развитием сети в Украине будет заниматься IKEA Юго-Восточная Европа, которая управляет розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.

В апреле 2018 года Кабмин решил создаст межведомственную рабочую группу для содействия процессу выхода IKEA на рынок страны.

В июне Офис по продвижению экспорта при Министерстве экономического развития и торговли также сообщал, что IKEA ищет в Украине производителей мебели для сотрудничества.

Позже глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив заявляла, что с приходом шведской компании по производству товаров для дома IКЕА в Украине через год на полках отечественных и мировых магазинов будет много товаров украинского производства.