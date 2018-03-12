Порошенко заявил, что цена на электроэнергию для населения не должна вырасти

Порошенко отметил, что сегодня в Украине не создан рынок электроэнергии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что цены на электроэнергию для населения не должны быть повышены.

Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Украинский народ, украинские люди не должны платить за эти прихоти, и цены для населения не должны быть повышены… Я сомневаюсь, что в апреле – по крайне мере мне об этом ничего неизвестно – эта система (внедрение стимулирующего регулирования, RAB-тариф – ред.) будет введена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора, правительства и, возможно, парламента", - сказал президент, отвечая на вопрос о возможном повышении тарифов на электроэнергию с 1 апреля.

RAB-регулирование - это широко применяемая в европейских странах система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электросетей, тогда как на сегодня тарифы для компаний электроэнергетического сектора рассчитываются по принципу "затраты плюс".

Порошенко отметил, что сегодня в Украине не создан рынок электроэнергии.

"Да, надо вводить европейские нормы. Да, надо выполнять те обязательства, которые мы брали в Соглашении об ассоциации, под которым стоят подписи тех, кто имеет непосредственно отношение к Соглашению об ассоциации. Это обязательства парламента и правительства, не президента", - добавил он.

Напомним, что новый закон, который вступил в силу 11 июня 2017 года, обязывает все украинские облэнерго до декабря 2018 года провести разделение функций генерации, передачи и поставки электроэнергии путем их передачи новосозданным компаниям. Это общемировая практика и требование Третьего Энергетического пакета ЕС, который обеспечивает конкурентные условия работы на рынке.

Закон предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.