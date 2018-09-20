Порошенко усомнился в открытии рынка земли в Украине

Президент Украины Петр Порошенко не видит шансов на снятие моратория на продажу земли сельхозназначения.

Об этом он сказал в ежегодном послании к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, передают Українські Новини.

"Понимаю, что, к сожалению, нет шансов на взвешенное государственное решение о создании цивилизованного рынка земли", – сказал он.

В конце мая этого года Порошенко обещал прилагать усилия для переубеждения политиков и общества, чтобы добиться отмены моратория на продажу земли.

При этом Порошенко напомнил, что Европейский суд по правам человека признал, что мораторий на свободный рыночный оборот земли нарушает права украинцев.

Ранее, заместитель министра юстиции – уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина заявлял, что продление Украиной моратория на продажу земли может повлечь присуждение ЕСПЧ значительных сумм компенсаций заявителям.

Запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения – мораторий был введен в Украине еще в 2001 году, а начал действовать с 2002 года как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли. После чего парламент неоднократно его продлевал.

Напомним, что юристы аудиторской компании PricewaterhouseCoopers подали в Дрогобычский районный суд от имени Ивана Николаевича К. и фермера Дмитрия Огнева иск об отмене моратория на продажу земли.