Порошенко прокомментировал решение о продаже завода Кузня на Рыбальском

Порошенко: Собственник у завода Кузня на Рыбальском должен быть отечественным

Президент Украины Петр Порошенко впервые прокомментировал решение о продаже своего судостроительного завода Кузня на Рыбальском.

"Кузня на Рыбальском объективно не может не играть заметной роли в укреплении обороноспособности. Хочу полной мерой избежать конфликта интересов, поэтому пусть у него будет другой собственник", - сказал он во время выступления на экономическом форуме в Харькове.

При этом Порошенко добавил, что собственник у завода будет исключительно отечественным.

«Кузня на Рибальському» об’єктивно не може не грати помітної ролі у зміцненні обороноздатності, хочу повною мірою уникнути конфлікту інтересів, тому хай у нього буде інший власник, виключно вітчизняний. — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 сентября 2018 г.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко продает свой судостроительный завод Кузня на Рыбальском отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета.

Ряд СМИ распространил информацию об отчуждении имущества завода Кузня на Рыбальском в пользу компании Буд-Реновация. На самом заводе эти данные опровергли.

27 сентября, группа ТАС заявила, что достигла предварительной договоренности о покупке завода Кузня на Рыбальском.

Завод Кузня на Рыбальском (ранее - Ленинская кузня) - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. Крупнейший акционер завода фонд Прайм Эссетс Капитал Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду ВИК Игоря Кононенко.