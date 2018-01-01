Порошенко призвал прекратить увольнение почтальонов и посоветовал гендиректору Укрпочты пересмотреть свою зарплату Сегодня, 10:55 98 Цей матеріал також доступний українською Порошенко лично попросил Смелянского пересмотреть свою зарплату в Укрпочте Фото: Пресс-служба АП

Президент Украины Петр Порошенко призвал не увольнять почтальонов Укрпочты и не закрывать почтовые отделения в сельской местности, а также не увеличивать тарифы на доставку пенсий.

Об этом он сказал во время встречи с гендиректором компании Игорем Смелянским и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

"Мы должны прекратить закрытие почтовых отделений в селах, особенно в отдаленных селах. Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса Укрпочты", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что инициировал внесение в госбюджет 500 млн грн, которые бы компенсировали убытки компании для доставки пенсий.

"Приказываю вам прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн грн позволят вам обеспечить и соответствующее повышение зарплаты, и защитить почтальонов, особенно в селах", - добавил он.

Президент также порекомендовал гендиректору компании Смелянскому пересмотреть размер своей зарплаты:

"Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан", - резюмировал Порошенко.

Согласно декларации Смелянского за 2017 год, его зарплата в Укрпочте составила 3 млн 958 тыс 541 грн за год.

Напомним, ранее гендиректор компании Игорь Смелянский заявил, что компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпочтой доставки пенсий и предложил руководству почтового оператора уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.

Позже стало известно, что Укрпочта запустила программу по сокращению административно-управленческого персонала на 30%.

В Укрпочте заявили, что смогут сократить затраты Пенсионного фонда на доставку пенсий до нуля за пять лет, если получат разрешение заниматься предоставлением финансовых услуг.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.