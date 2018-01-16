Порошенко подписал закон о правилах установки газовых счетчиков

Президент Петр Порошенко подписал закон О внесении изменений в Закон Украины Об обеспечении коммерческого учета природного газа относительно порядка установления счетчиков потребителям природного газа.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Закон предусматривает, что газораспределительные компании смогут устанавливать общедомовые счетчики природного газа только с согласия совладельцев многоквартирного дома.

Кроме того, закон запрещает газкомпаниям прекращать поставки газа в многоквартирный дом в случае непредоставления совладельцами такого дома согласия на установление общедомового счетчика. Документ также обязывает газораспределительные компании обеспечить установку именно индивидуальных счетчиков газа, а не общедомовых.

Также бытовые потребители могут самостоятельного устанавливать счетчики газа с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются за газ. Порядок такой компенсации будет устанавливать Кабмин.

Напомним, в августе в Украине вступил в силу закон об обязательной установке счетчиков отопления и воды.

Кроме того, в декабре Верховная Рада обязала газовые компании устанавливать индивидуальные счетчики.