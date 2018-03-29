Порошенко подписал закон, который значительно упрощает добычу нефти и газа

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Порошенко одобрил упрощение процедуры получения разрешений на бурение нефтегазовых скважин

Порошенко одобрил упрощение процедуры получения разрешений на бурение нефтегазовых скважин

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру получения разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для работ по добыче нефти и газа.

Об этом свидетельствуют данные соответствующего законопроекта №3096-д на сайте украинского парламента.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что предприятия, осуществляющие геологоразведку и работы по строительству и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, нефтяных и газовых скважин сталкиваются со сложностью процедуры оформления всей необходимой разрешительной документации.

Закон предусматривает сокращение разрешительной процедуры на 18 месяцев, что существенно ускорит введение месторождений в промышленную разработку и упростит землеотвод для бурения новых скважин.

Кроме того, теперь при бурении и обустройстве, строительстве, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции нефтяных и газовых скважин снятие и перенос грунтового покрова можно будет проводить без специального разрешения Минагрополитики. Такие работы могут вестись на основании рабочего проекта по землеустройству.

Закон гарантирует беспрепятственный доступ добытчика к скважине путем закрепления права сервитута, то есть ограниченного права пользования землей, установленного законом или договором.

Также скважины лишаются статуса объектов градостроительства, регистрация которых с присвоением почтового адреса продолжается более одного года.

Данный законопроект Верховная Рада приняла 1 марта. За проголосовали 256 депутатов.

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