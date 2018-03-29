Порошенко подписал закон, который значительно упрощает добычу нефти и газа

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру получения разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для работ по добыче нефти и газа.

Об этом свидетельствуют данные соответствующего законопроекта №3096-д на сайте украинского парламента.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что предприятия, осуществляющие геологоразведку и работы по строительству и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, нефтяных и газовых скважин сталкиваются со сложностью процедуры оформления всей необходимой разрешительной документации.

Закон предусматривает сокращение разрешительной процедуры на 18 месяцев, что существенно ускорит введение месторождений в промышленную разработку и упростит землеотвод для бурения новых скважин.

Кроме того, теперь при бурении и обустройстве, строительстве, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции нефтяных и газовых скважин снятие и перенос грунтового покрова можно будет проводить без специального разрешения Минагрополитики. Такие работы могут вестись на основании рабочего проекта по землеустройству.

Закон гарантирует беспрепятственный доступ добытчика к скважине путем закрепления права сервитута, то есть ограниченного права пользования землей, установленного законом или договором.

Также скважины лишаются статуса объектов градостроительства, регистрация которых с присвоением почтового адреса продолжается более одного года.

Данный законопроект Верховная Рада приняла 1 марта. За проголосовали 256 депутатов.