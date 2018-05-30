Порошенко назначил членов Нацкомиссии по энергетике

По словам президента, конкурс был абсолютно прозрачным

Президент Украины Петр Порошенко назначил членами Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксану Кривенко, Елену Антонову, Александра Формагея, Дмитрия Коваленко и Евгения Маглеванного, передают Українські Новини.

"Я подписал соответствующее документы. Сегодня готов представить Украине и миру новый состав НКРЭКУ", - написал Порошенко на своей Facebook-странице.

Кроме того, президент добавил, что до этого ни с кем из новых членов регулятора не был лично знаком и конкурс был абсолютно прозрачным.

"Мне сообщили, что не было ни вмешательств, ни рекомендаций, ни давления. Были отобраны по прозрачной системе оценки 10 кандидатов", - добавил он.

Отметим, что до этого Антонова работала в энергохолдинге ДТЭК, Кривенко - в НКРЭКУ, Формагей - в Укргидроэнерго, Коваленко - в Укрэнерго, Маглеванный - в Госэнергоэффективности.

Напомним что в состав Национальной комиссии входит 6 человек. В марте 2017 года Порошенко утвердил план ротации всего состава НКРЕКП. Каждые полгода в комиссии должны выбирать по два новых представителя.

Ранее сообщалось, что президент оставил Нацкомиссии по энергетике недееспособным , освободив сразу двух ее членов.

В ноябре 2017 работу Нацкомиссии была заблокирована. НКРЕКП не смогла собраться из-за отсутствия кворума.

После этого Рада отдала НКРЕКП под контроль Порошенко . Парламент принял закон, разрешающий президенту единолично назначать на вакантные должности членов НКРЕКП. Такое право предоставляется главе государства временно, до конкурсного отбора новых членов регулятора.

В середине мая список первых десяти кандидатов в рамках конкурса по набору новых членов НКРЕКП был утвержден Администрацией президента, сообщала ЭП со ссылкой на источник на рынке.

Ранее Волк подал свою кандидатуру на участие в конкурсе по отбору новых членов регулятора.

Впрочем, конкурсная комиссия по отбору новых членов в НКРЕКП не допустила Вовка к конкурсу из-за отсутствия опыта.

Позже стало известно, что Порошенко подписал приказ об увольнении Дмитрия Вовка с должности председателя НКРЕКП.