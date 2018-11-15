Порошенко и Кононенко продали Кузню на Рыбальском

Инвестфонды Порошенко и Кононенко подписали документы о продаже Кузни на Рыбальском

Корпоративные инвестфонды Прайм Эссетс Капитал и ВИК, акционерами которых являются соответственно президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, 15 ноября подписали пакет документов о продаже Завода Кузня на Рыбальском с новым владельцем – компанией Эвинз лимитед из группы ТАС бизнесмена Сергея Тигипко.

Об этом совместно сообщили инвестфонды, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Стоимость проданных акций является коммерческой тайной. Средства от покупателя будут поступать юридическим лицам продавцов отдельными траншами согласно согласованному сторонами графику", – говорится в сообщении.

Подготовку соглашений сопровождала международная аудиторская группа Эрнст энд Янг.

"Сделку по Кузне на Рыбальском следует рассматривать как один из шагов реализации задекларированного Петром Порошенко намерения полностью отделить бизнес от политики. Ранее, как известно, он передал корпорацию Рошен в доверительную собственность всемирно известной компании Ротшильд", – сообщили в пресс-службе администрации президента.

В ответе на запрос также говорится, что после того как Порошенко как физлицо получит доход от продажи акций, он, согласно действующему законодательству, отобразит его в электронной декларации.

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Напомним, что 27 сентября, группа ТАС заявила, что достигла договоренности о покупке завода Кузня на Рыбальском.

Завод Кузня на Рыбальском (ранее – Ленинская кузня) – одно из самых известных на рынке предприятий судпрома Украины. Крупнейшим акционером завода был фонд Прайм Эссетс Капитал Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежали фонду ВИК Игоря Кононенко.

По итогам 2017 года Кузня на Рыбальском увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза в сравнении с 2016 годом – до 18,6 млн грн, чистый доход возрос в 6,6 раза – до 776,2 млн грн.