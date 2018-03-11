Порошенко: ЕБРР выделил Украине почти 26 млн евро на солнечные электростанции

Европейский банк реконструкции и развития выделил кредит на 25,9 миллионов евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области, сообщается на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

"Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашей страны. А также - новые рабочие места для 350 людей, которые будут заняты на строительстве, и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - сказано в сообщении Порошенко.

Напомним, ранее ЕБРР заявлял, что средства выделят энергетическому холдингу Kness Group. Часть суммы, 7,4 миллиона евро, поступит от Фонда чистых технологий (CTF). Общая мощность электростанций составит 33,9 МВт.

В начале января этого года канадская TIU построила солнечную электростанциюустановленной мощностью 10,5 МВт в Никополе Днепропетровской области за 10 миллионов евро. Она заработала уже в конце месяца.

В феврале украинская компания Солар Парк построила и ввела в эксплуатацию новую солнечную электростанцию в Запорожской области.