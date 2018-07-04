Попавшим под санкции в Украине компаниям сняли часть ограничений

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил лицам, к которым применены санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о "предотвращении вывода капитала за пределы Украины", выполнять свои обязательства перед украинскими контрагентами, а также осуществлять платежи в бюджет, выплату заработной платы и тому подобное.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №73 от 3 июля и вступает в силу с 4 июля, передает пресс-служба регулятора.

Нацбанк также привел свои требования в соответствие с решением СНБО О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), введенного в действие указом президента от 21 июня.

В частности, НБУ продлил механизм реализации примененных СНБО санкций банками, небанковскими учреждениями, национальным оператором почтовой связи, платежными организациями.

Напомним, что 21 июня Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкционный список. В него внесли еще 30 юридических и 14 физических лиц. На данный момент в украинском санкционном списке 1762 физических и 786 юридических лиц.