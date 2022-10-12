Використовують як переправи. В Херсоні окупанти украли баржі української компанії 12 октября, 17:25 Одна из барж компании Грейн-Трансшипмент (иллюстративный фото) (Фото:Евгений Игнатенко via Facebook)

В Херсоне оккупанты похитили половину флота украинской компании Грейн-Трансшипмент.

Оккупанты украли и используют для своих преступных целей флот компании Грейн-Трансшипмент (Николаев). Об этом в Facebook сообщил Евгений Игнатенко, коммерческий директор и соучредитель компании. «Оккупанты уничтожили то, что мы создавали долгое время», — написал бизнесмен.

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По его словам, со 2 августа по 20 сентября с базы компании в Херсоне россияне вместе с местными коллаборантами забрали 12 барж. «Сразу их начали использовать для создания понтонной переправы», — написал Игнатенко.

Он напомнил, что в декабре прошлого года Грейн-Трансшипмент приобрела Пятый Затон в Херсоне. Согласно краткосрочной стратегии развития, компания должна была создать там базу, поэтому незадолго до начала войны переправила туда половину всего флота — 15 судов. «Согласно долгосрочной стратегии мы планировали создать там речной транзитный хаб», — объясняет бизнесмен. Компания готовилась к открытию навигации-2022, но 24 февраля все планы разрушила война. Флот остался в оккупированном Херсоне вместе с персоналом. Сегодня уже нет почти всего флота, у компании нет связи с работниками объекта.

«Сейчас там осталось еще 3 судна, и их судьба известна, ведь мы знаем, как действуют оккупанты, поэтому это только дело времени», — уверен Игнатенко. Враги используют захваченные баржи для переправы личного состава и боекомплекта. Он добавил, что часть флота была с грузом.



Напомним, что 11 октября стало известно о появлении двух понтонных переправ через реку Ингулец в Херсонской области.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк прокомментировала, что им известно об этих переправах.

