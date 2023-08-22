Руслан Шостак, совладелец сетей Varus и EVA, в течение войны потратил более 500 млн грн на помощь детям-сиротам и Вооруженным Силам Украины

В начале войны бизнесмен создал Благотворительный фонд с целью решения глобальных вопросов общества и армии. Первые два проекта, которые родились в самом начале войны — ГеройСаr и Детство без войны, приобрели национальные масштабы и переросли в мощные трансформационные инициативы, призванные помочь Украине стать сильной и независимой.

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Руслан Шостак, совладелец сетей Varus и EVA

На пути к победе

Непробиваемый, Истребитель, Рыцарь, Громобой, Зевс — это позывные фронтовиков. Но не военных. Такие позывные имеют автомобили, на которые собирают средства на единственной национальной платформе по обеспечению ВСУ колесным транспортом — ГеройСаr. Эту инициативу запустил Руслан Шостак в самом начале войны, чтобы упростить процедуру доставки машин на фронт и сделать ее прозрачной и эффективной. «Мы связались с командованием ВСУ и определили приоритетные автомобили, которые необходимы для армии. Мне сказали: нам необходимы не модные тачки, а рабочие лошади, которые могут даже пушку перевезти. Поэтому мы решили сосредоточиться на полноприводных пикапах Ford F250 и Ford F350, которые доставляем из США и Европы», — объясняет Руслан Шостак. В них нуждаются разведчики, штурмовики, группы специального назначения и охотники за дронами. Кузова пикапов настолько просторные и вместительные, что там можно разместить Стингеры, Джавелины и Стугны или закрепить пулемет, зенитную или ракетную установку, которые будут защищать украинцев и объекты критической инфраструктуры страны. Эта платформа позволяет провести полный цикл поставки нужного автомобиля — от верификации потребности с воинской частью, размещения заявки и сбора средств до проведения эксплуатационного обслуживания.

За время войны Руслан Шостак закупил за собственные средства для украинской армии более 270 автомобилей, потратив 100 млн грн. «Военная техника не работает без солдат, а солдаты не передвигаются без машин, поэтому эффективность работы на передовой напрямую зависит от наличия пикапов у наших военных», — уверен Руслан Шостак.

Лютый рык

В конце июня 2023 года фонд получил запрос от в. и. о. командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Игоря Палагнюка с просьбой организовать поставки полноприводных пикапов для подразделений Сухопутных войск. «Проект ГеройСаr уже показал свою эффективность, поставляя внедорожники для мобильных огневых групп механизированных и штурмовых бригад, которые освобождают украинские земли. Специалисты и волонтеры проекта продемонстрировали, что хорошо понимают потребности Сил обороны Украины и способны оперативно реагировать на конкретные запросы. В настоящее время важно сконцентрировать совместные усилия на обеспечении мощными полноприводными внедорожниками подразделений в зоне активных боевых действий. Насущная потребность в доукомплектовании пикапами составляет почти 1.000 единиц», — отметил в письме Игорь Палагнюк.

Собираем на пикапы и кроссоверы с мощными дизельными двигателями. «Мы назвали стартующий проект Февральский рык, потому что именно рык, настоящий животный рык живет внутри каждого из нас. Это рык злости, ярости, усталости, страха, отчаяния и в то же время рык зрелости. Нужно выпустить его наружу в виде донатов на машины нашим бойцам. Этот рык вместе с ревом моторов 1.000 пикапов способен усилить наших военных. Зарядить их нашей энергией и нашим общим рыком, который провоцирует победу»,— рассказывает Елена Зубарева, директор по коммуникациям Благотворительного фонда Руслана Шостака.

Фото: Благотворительный фонд Руслана Шостака

Выносливые, надежные машины, не требующие чрезмерных эксплуатационных расходов. Они пригодны для рейдов штурмовых групп и работы аэроразведки, эвакуации раненых, транспортировки боекомплектов и снаряжения. В подразделениях ПВО их будут использовать как платформу для зенитных установок, а мобильные огневые группы смогут установить в багажных отсеках этих авто минометы и поддерживать огнем бойцов, которые идут в наступление.

Поэтому на сегодня нужно собрать 240 млн грн на 1.000 авто для передовой. И мы призываем каждого присоединиться к этому важному сбору, выпустить свой рык во имя победы. Эта цель достижима, как и наша победа. Украина не раз показывала, что злость, конвертированная в донаты, имеет взрывную силу, которую точно почувствует враг, если присоединится и бизнес, и все украинцы. Вместе мы точно справимся и преодолеем врага.

За время войны Руслан Шостак закупил за собственные средства для украинской армии более 270 автомобилей, потратив 100 млн грн

Инфраструктурное восстановление

Как вернуть жизнь в регионы Украины? Как создать комфортные и безопасные условия для жизни в деоккупированных городах и селах, как наладить быт во всех регионах? Проект ГеройСаr масштабируется и начинает поставлять необходимый транспорт из Европы в города Украины. Мы получили запрос от всех регионов и совместно с ГСЧС проводим работу по их обеспечению. Уже скоро на сайте фонда появится актуальная карта региональных потребностей, и мы вместе с западными партнерами будем их закрывать.

«У волонтеров проекта ГеройСаr большой опыт в закупке авто за рубежом, налаженные логистические цепочки и эффективная платформа по сбору пожертвований. Поэтому мы уверены, что сотрудничество проекта ГеройСar и соответствующих министерств и ведомств будет полезным и ускорит победу над оккупантами и возрождение Украины», — резюмирует Руслан Шостак.

Решая одну проблему, добираешься до другой — и так меняется система

С начала войны за счет средств Шостака удалось эвакуировать 3.000 детей-сирот и их сопровождающих в Турцию. «В первые дни войны важные решения пришлось принимать за считанные секунды. Под обстрелами не было времени на размышления. Надо было вывозить детей. Срочно спасать их жизни. Проходить все бюрократические процедуры в ускоренном темпе», — рассказывает Руслан Шостак. Первые 159 детей и 26 человек, которые их сопровождали, прибыли в Турцию 27 марта 2022 года. В целом фонд провел самую масштабную эвакуацию детей-сирот в Европе со времен Второй мировой войны и в рамках проекта Детство без войны вывез в Турцию почти 3.000 человек. Амбассадором проекта стала известная певица Оля Полякова.

«Когда мы вывезли детей-сирот и взяли на себя обязательства по их содержанию, образованию, лечению и вообще по обеспечению пребывания вдали от дома, мы погрузились в проблемы, которые имеют системный характер. Они долгое время не решались в Украине, на них просто не обращали внимания, а мы столкнулись с ними лицом к лицу»,— рассказывает Руслан Шостак.

Основная проблема — это здоровье детей. Полностью здоровых детей среди тех, кого эвакуировали, не было. За счет фонда уже в Турции провели обследование каждого ребенка, которые выявили серьезные хронические заболевания у большинства из них. Вылечили всем зубы, тем, у кого были проблемы со зрением, приобрели очки. Многие дети впервые увидели мир четко, не размыто. Детям, которые не слышали, предоставили слуховой аппарат. Это сразу же улучшило их обучение в школе. Также огромная проблема — это пробелы в образовании. Дети-сироты не имели персональных гаджетов, на которые сегодня опирается образование во всем мире. Конечно, дети проекта сегодня имеют такой ресурс благодаря волонтерам, но проблема тысяч детей в Украине до сих пор не решена. И поэтому Благотворительный фонд Руслана Шостака подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины с целью обеспечить украинских учеников и учителей необходимыми гаджетами для онлайн-обучения.

Фото: Благотворительный фонд Руслана Шостака

«Если бы эти дети не приехали в Турцию, они бы остались с нерешенными вопросами со здоровьем. Кто ими должен был заниматься в Украине и этого не делал? Это вопрос к системе, к которому мы пришли в процессе общения с этими детьми. Можно долго рассказывать о проблемах, с которыми мы столкнулись, но их не было бы, если бы эти дети воспитывались в любящих семьях. Поэтому основной вектор работы нашего Благотворительного фонда на ближайшее время — это обеспечить возможность для детей-сирот как можно быстрее найти заботливые семьи»,— рассказывает Руслан Шостак.

Бизнес — опора государства, и война это доказала

В начале войны мы задали себе вопрос — чем помочь государству? И ответом стал проект помощи детям-сиротам «Детство без войны» и ВСУ.

Вывезти более 3.000 детей за очень короткий срок — это непростая работа даже для опытного бизнесмена. Нашу инициативу поддержало государство. Проект сотрудничает с Министерством социальной политики Украины, территориальными государственными службами по делам детей в Украине, Консульством и Посольством Украины в Республике Турция, Министерством семьи Республики Турция и Миграционной службой Республики Турция по решению всех вопросов, возникающих во время пребывания детей-сирот из благотворительного проекта Детство без войны. Среди координаторов этой работы и офис первой леди Украины и первой леди Республики Турции. «Это такая синергия государства и бизнеса, которая помогает осуществлять проект, связанный с самым дорогим, что у нас есть, — нашими детьми, а значит — нашим будущим», — отметил Руслан Шостак.

Чтобы предотвратить любые претензии на детей со стороны Турции, на каждую группу детей из интернатов посол Украины в Турции Василий Боднар подписал с турецкой стороной разрешение, в котором указывалось, что турецкая сторона гарантирует возвращение всех детей в Украину после завершения войны. И в документе сделан акцент на том, что в отношении этих детей не будут осуществляться юридические процедуры по усыновлению и предоставлению гражданства.

Сейчас фонд продолжает предоставлять безопасный приют детям-сиротам в рамках второго этапа проекта. Летом за средства фонда в Турцию на оздоровление выехало еще более 350 детей-сирот и их опекунов. Всего в рамках второго проекта фонд готов принять на оздоровление 1.000 детей-сирот из Украины. «Одна из главных задач всей команды — не просто предоставить нашим подопечным временный безопасный дом, но и создать комфортные условия для их пребывания в Турции. Но все мы стремимся к одному — вернуть всех украинских детей в безопасную Украину», — подчеркнул Руслан Шостак