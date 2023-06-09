Готовим Победу. Как COSMOLOT помогает в войну 9 июня, 11:14 Новости компаний COSMOLOT

Больше года украинские защитники, волонтеры и обычные граждане оказывают сопротивление полномасштабной вооруженной агрессии российских оккупантов. Несмотря на значительные успехи на военном фронте, враг во многих случаях остается непобежденным именно на культурном фронте. У легального оператора азартных игр COSMOLOT есть свой рецепт борьбы с этой проблемой.



Ежедневно ВСУ вместе со всеми формированиями украинских защитников доказывают, что они могут уничтожить армию оккупантов, которая значительно превосходит по количеству людей и вооружения. Именно поэтому львиная доля украинцев возлагает большие надежды на нынешнее лето и на весь 2023 год.

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Очевидно, основной путь к нашей победе прокладывается руками военных. Но и рядовые граждане буквально ежедневно могут прилагать усилия к борьбе за украинскую независимость.

Отказ от всего российского, учитывая как товары, услуги и медиаконтент в частности, так и всю имперскую культуру в целом ㅡ это неисчерпаемый ресурс, который не оставляет шансов на существование и расширение «русского мира». Как следствие, главной задачей для каждого украинца продолжает оставаться борьба с внутренним малороссом.

Последние 30 лет нам пытались доказать, что Украины не существует, и что на самом деле она должна вернуться в лоно «большой родины». Любых аргументов было недостаточно, поэтому в 2014-м россияне перешли к горячей фазе конфликта, который теперь угрожает непосредственно существованию кремля.

Кто за этим стоит и как помочь Украине защитить свою культуру, отделив ее от годами навязанных нам «братских» культур ㅡ рассказываем на примере компании COSMOLOT.

Культурное и реальное оружие

За последний год в Украине сформировалась уникальная волонтерская культура. Донаты на армию и помощь пострадавшим от войны стали обязательной составляющей каждого ответственного украинского бизнеса.

Одной из первых компаний, которая открыто заявила свою проукраинскую позицию, начала масштабные маркетинговые кампании по сбору средств и переформатировала работу под нужды военного времени, стал первый легальный гемблинговый оператор COSMOLOT.

Большинство представителей бренда стали волонтерами, компания получила награды от Минобороны и отдельных формирований ВСУ, а «адская» реклама COSMOLOT закрепилась как один из символов украинского сопротивления.

Недавно компания отчиталась о 100 млн грн, которые были переданы в госбюджет и на помощь армии за последний год. 80 млн грн из них составили налоги, а остальные 20 млн грн ㅡ это общая сумма благотворительных взносов COSMOLOT через фонды вроде «Повернись живим» и UNITED24, прямые запросы с фронта и др.

На эти деньги покупали автомобили, дроны, тепловизоры, рации, системы Starlink, тактические устройства и многое другое оборудование для ВСУ. Дополнительно COSMOLOT уже оплатил 23,4 млн грн за лицензию на 2023 год.

Фото: COSMOLOT

«Сегодня на украинском бизнесе лежит огромная ответственность. Он должен платить налоги, сохранять рабочие места и обязательно помогать армии. Наш экономический фронт является не менее важным, поскольку россияне бросили все силы на уничтожение Украины», ㅡ говорят в COSMOLOT.

Создание легального рынка азартных игр в Украине три года назад стало настоящим вызовом для украинской власти и ее устаревшей налоговой системы. Пройдя трудный путь, лицензированные компании сделали весомый вклад в защиту украинской государственности и имеют большие перспективы в восстановлении страны после войны.

Хотя ряд опрометчивых и недальновидных решений легко может привести к процветанию нелегального рынка, потере тысяч рабочих мест, остановке развития ряда смежных бизнесов и ухудшению инвестиционной привлекательности Украины.

Ударная помощь COSMOLOT

Не секрет, что эффективные действия украинских защитников в значительной степени зависят от поставок вооружения западных партнеров Украины. Среди многомиллиардных пакетов помощи для ВСУ есть летальное оружие, боеприпасы, военная техника и множество комплектующих к ней.

Причиной зависимости украинской армии от подобных поставок стал слабый отечественный военно-промышленный комплекс, на который после распада СССР обращали мало внимания и банально распродавали.

С началом войны на Донбассе и полномасштабным вторжением россии украинские военные разработки вышли на новый уровень. И это касается как крупнейших государственных проектов, так и небольших военных компаний. Одной из таких стала команда UA Dynamics, с которой представители COSMOLOT недавно стали партнерами.

Главная разработка UA Dynamics на сегодня ㅡ многоразовый ударный дрон Punisher с максимальным боевым радиусом до 45 км, скоростью до 198 км/ч и боевой нагрузкой до двух килограммов. Дрон предназначен для ведения разведки, акций прямого действия, логистики и поддержки специальных операций, поиска и спасения, проведения психологических операций и т. п.

Фото: COSMOLOT

Вооружение Punisher предназначено для вывода из строя стационарных сооружений, мобильных пунктов управления, легкой бронированной техники, транспорта и пехоты противника, а его приоритетными целями являются вражеские пункты связи, станции РЭБ, склады боеприпасов и топлива, подразделения ПВО, казармы и др.

«Малороссийство — это не политика и даже не тактика, лишь всегда априорная и тотальная капитуляция. Капитуляция еще перед боем», — писал Евгений Маланюк в произведении « Малороссийство» еще в 1959 году.

Быстрый, мобильный и точный БПЛА позволяет значительно снизить расходы на ежедневную эксплуатацию за счет дешевых боеприпасов и многократного использования дефицитных компонентов системы. Стоимость одного дрона составляет примерно $50 тыс., и у UA Dynamics уже есть очередь на их производство.

К сожалению, компания пока не может обеспечить массовый выпуск Punisher, поэтому сегодня COSMOLOT на постоянной основе финансово поддерживает разработчиков для производства Punisher для нужд ВСУ. Недавно участники одного из игровых турниров могли выиграть право создать надпись на контейнерах полезной нагрузки Punisher, и благодаря подобным акциям COSMOLOT удалось закрыть потребность в этих дронах для двух экипажей БПЛА на нужды ВСУ.

Фото: COSMOLOT

«Мы уже передали UA Dynamics более 6 млн грн на два ударных комплекса БПЛА Punisher и комплектующие для обеспечения дальнейшего функционирования дронов. COSMOLOT поддерживает разработчиков Punisher на постоянной основе и будут продолжать это делать и в дальнейшем, ㅡ заявили в COSMOLOT. — Украинский бизнес должен поддерживать отечественных разработчиков. Мы верим в то, что через несколько лет в Украине может появиться собственный miliary-tech кластер, который будет аналогом калифорнийской Кремниевой долины в сфере IT. У нас есть для этого все возможности».

Для популяризации украинских военных разработок недавно COSMOLOT инициировал создание платформы современных изобретений Brave inventors. Цель этого онлайн-экспо — объединить опытных производителей оружия и начинающих разработчиков, инвесторов и волонтеров, военных экспертов и государственных служащих, заинтересованных в усилении украинской армии современными отечественными военными разработками.

Сейчас к платформе braveinventors.com уже присоединились разработчики, которые ищут финансирование на:

первый украинский многоразовый ударный дрон Punisher, главным преимуществом которого является самая дешевая стоимость выполнения высокоточной миссии в мире;

многофункциональные комплексы для дистанционного минирования и военной разведки;

комплексы для разведки и ударные комплексы БПЛА.

Борьба на всех фронтах

Представители COSMOLOT напоминают, что любых донатов будет недостаточно, если украинцы будут продолжать жить в российском инфополе и считать себя частью одного «великого народа».

«Последние 30 лет нас унижали, нам рассказывали, что наш язык не такой, что у нас не та религия, культура, музыка. Украинские исполнители, актеры и художники ездили в Москву „за признанием“, подкрепляя все стереотипы и комплексы неполноценности. Хотя за несколько секунд можно загуглить когда и кем был создан Киев, что в это время происходило на российских болотах, кто и как постоянно пытался уничтожить Украину и к чему это привело»,— объясняют в компании.

Наиболее показательным примером в этом случае могут быть некоторые представители современной украинской молодежи, которые, например, отправляют средства на ВСУ и параллельно просматривают российский контент, слушают «инстасамку», «моргенштерна» или «басту».

Кроме культурного опустошения, поддержка российского инфополя является бессознательным финансированием армии оккупантов, которая ежедневно пытается убить как можно больше мирных украинцев и воинов ВСУ.

Окончательная победа Украины невозможна без уничтожения остатков малороссийства на территории нашего государства. «Малороссийство — это не политика и даже не тактика, лишь всегда априорная и тотальная капитуляция. Капитуляция еще перед боем», — писал Евгений Маланюк в произведении «Малороссийство» еще в 1959 году.

COSMOLOT советует всем украинцам всегда помнить свою историю и участвовать в подготовке нашей победы уже сейчас.