Украинская тактическая одежда: «Фундация Течия» и Олег Крот отчитались о еще одном проекте для ВСУ 16 февраля, 18:50 Новости компаний Фундация Течия

С начала полномасштабного вторжения рф «Фундация Течия» заказала в украинских компаний более 14 000 единиц одежды и аксессуаров для Сил обороны Украины.

По заказу Фундации несколько швейных фабрик в Киеве и области пошили одежду для военных, сообщает сайт организации. Они изготавили футболки, разгрузки, флисовые куртки, лонгсливы, кальсоны, белье, шапки, балаклавы, а также тактические аптечки и маскировочные костюмы.

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В течение 2022 года фабрики пошили и отправили военным 14 469 единиц продукции общей стоимостью 5,4 млн грн. В 2023 году сотрудничество продолжается и подразделения ВСУ будут получать новую качественную одежду.

«В первые месяцы после вторжения мы скупали одежду в магазинах, бронировали все, что находили на складах, и заказывали за рубежом. Впоследствии решили одним делом поддержать не только ВСУ, но и украинский бизнес. В результате свои рабочие места сохранили швеи, фабрики платят налоги, а у защитников и защитниц есть качественная и комфортная одежда», — объясняет Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор ОО «Фундация Течия».

Напомним, во время самой горячей фазы войны до июня 2022 года «Фундация Течия» приобрела для Сил обороны Украины тактическую одежду и снаряжение на $4,3 млн. В целом сумма помощи военным от организации пересекла отметку в $22 млн: это бронежилеты, шлемы, дроны, оптика, генераторы и многое другое. Олег Крот лично поддержал ВСУ еще на $40 млн, детали этих закупок не разглашаются из-за военной тайны.