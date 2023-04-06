Одежда и аптечки на 5,2 млн грн — в «Фундации Течия» отчитались об очередной помощи ВСУ 6 апреля, 16:39 Новости компаний Фундация Течия

В течение первого квартала 2023 года «Фундация Течия» и ее директор Олег Крот передали Силам обороны Украины одежду и аксессуары на 5,2 млн грн. Всю продукцию заказывали на украинских фабриках.

За первые три месяца текущего года Фундация передала защитникам и защитницам Украины 10 наименований одежды и аксессуаров, сообщает сайт организации. В частности, более 2,5 тыс. флисовых курток, 1,5 тыс. комплектов белья, 1,2 тыс. лонгсливов, 1 тыс. аптечек, а также бафы, кальсоны, футболки, шапки и маскировочные костюмы. Общая стоимость помощи — 5,219 млн грн.

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Фото: Фундация Течия

Среди получателей — подразделения Госспецсвязи, Нацполиции, ГСЧС, ТРО, несколько воинских частей механизированных бригад ВСУ, добровольческие формирования и партнерские благотворительные фонды.

Фото: Фундация Течия

«Такая помощь — это win-win проект и для военных, и для украинского бизнеса. Ведь мы заказываем продукцию в Украине, обеспечиваем производство заказом и рабочими местами, местный бюджет — налогами, а защитников и защитниц — одеждой и аптечками», — комментирует Олег Крот, директор «Фундации Течия» и управляющий партнер холдинга TEСHIIA.

Фото: Фундация Течия

Напомним, в течение 2022 года украинские швейные фабрики по заказу «Фундации Течия» изготовили 14,5 тыс. единиц продукции общей стоимостью 5,4 млн грн. В результате подразделения ВСУ получили футболки, разгрузки, флисовые куртки, лонгсливы, кальсоны, белье, шапки, балаклавы, а также тактические аптечки и маскировочные костюмы.