Телекоммуникационные компании, несмотря на разрушение сетей во время войны, приложили значительные усилия для восстановления связи. Они выполняли ремонтные работы, работали в условиях отсутствия электроэнергии, оказывали поддержку ВСУ и обществу. Vodafone, Киевстар, Датагруп-Volia и другие телеком компании направляют значительные средства на поддержку ВСУ, обеспечивая оборудованием, автомобилями, медицинскими средствами и активно участвуют в инициативах платформы UNITED24. Рассказываем об их вкладе.

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Мобильные операторы

Операторы мобильной связи активно реализуют проекты помощи ВСУ и уязвимым слоям общества, участвуют в инициативах фандрайзинговой платформы UNITED24.

Киевстар

Сумма помощи, оказанной оператором мобильной связи «Киевстар», сотрудниками и абонентами компании для ВСУ, общества и Украины достигла 1,081 млрд грн, сообщили в пресс-службе оператора.

Фото: Киевстар

«Среди направлений, которые были профинансированы компанией, — обеспечение гуманитарных потребностей ВСУ, помощь фондам „Повернись живим“, „Твоя опора“, „Карітас“, финансирование закупок оборудования для киберзащиты страны, инвестиции в разминирование территорий и оснащение саперных групп, помощь людям, получившим ожоги во время военных событий. Также это предоставление бесплатных услуг связи, оснащение интернетом бомбоубежищ и т. д. », — сообщили в компании.

В разрезе составляющих социальные инвестиции «Киевстара» составили 454 млн грн помощи через фонды и государственные программы, 583 млн грн — помощь бесплатными услугами связи, 8,2 млн грн — подключение к бесплатному интернету объектов инфраструктуры, 34,8 млн грн — собрано помощи ВСУ сотрудниками компании и абонентами с помощью электронных каналов Киевстар.

Фото: Киевстар

«В общем, любой бизнес, который работает и поддерживает рабочие места, уже этим помогает ВСУ. Так, за 15 месяцев войны наша компания перечислила государству 54,5 миллиона гривен военного сбора. А общая сумма налогов и сборов, уплаченных Киевстар за этот период, составила 11,3 млрд грн», — подчеркнули в компании.

Также «Киевстар» перечислил 300 млн грн на инициативы в рамках фандрайзинговой платформы UNITED24. В числе инициатив были проекты, направленные на обороноспособность страны, такие, как усиление киберзащиты и укрепление цифровой инфраструктуры, отметили в пресс-службе оператора.

Vodafone

Прямые инвестиции в благотворительные и социальные инициативы Vodafone превысили 141 миллион гривен. Общий объем социальных инвестиций в 2022 году составил 1,3 млрд грн.

Фото: Vodafone

«С начала 2023 года компания Vodafone Украина продолжает помогать стране и украинцам как предоставлением прямой финансовой помощи, так и запуская новые социальные проекты. Среди них — прямая финансовая помощь детям погибших военнослужащих, поддержка проекта создания мобильных тренинговых центров оказания домедицинской помощи фонда „Повернись живим“, начало совместной с Вооруженными силами Украины и экспертами по медиаграмотности информационно-образовательной программы „Антидот“ с целью улучшить медиаграмотность украинцев, предоставить своим абонентам возможность помогать стране — в прошлом году все бонусы, которые украинцы жертвовали на благотворительность, направлялись фонду „Повернись живим“. В этом году мы дали украинцам возможность выбрать цель пожертвования самостоятельно — на помощь украинцам, пострадавшим от боевых действий, или на срочные операции детям с врожденными пороками сердца. Также продолжается работа над благотворительным челленджем „Лига тепла“, который за время существования собрал более 4 млн грн и обеспечил уже два медицинских учреждения оборудованием, необходимым для поддержания комфортной температуры в палатах и кабинетах, в условиях перебоев с электричеством и теплоснабжением», — сообщили в пресс-службе Vodafone.

Фото: Vodafone

Среди социальных и благотворительных инициатив Vodafone также закупка автомобилей скорой помощи и медицинского оборудования, помощь государству, в том числе в сфере цифровой трансформации через платформу UNITED24. Кроме того, запуск благотворительного челленджа «Лига тепла» по утеплению роддомов и совместного с Министерством культуры проекта сохранения и восстановления культурного наследия, пострадавшего от войны, — «Сохраните украинскую культуру».

lifecell

lifecell в течение 2022 года передал для ВСУ оборудование на сумму более 38 млн грн. «В 2023 году на помощь ВСУ уже выделено более 742 тыс. грн — на эти средства было передано оборудование для обеспечения подразделений армии связью. Также мы произвели еще 177 тысяч начислений пакетов связи военным без дополнительной оплаты», — сообщили в пресс-службе lifecell.

Кроме того, ценя работу военных, медиков, волонтеров и работников критической инфраструктуры, оператор в 2022 году насчитал им более 500 тыс. специальных пакетов услуг (по 10 тыс. ГБ мобильного интернета, 10 тыс. минут на звонки на любые номера в Украине и 10 тыс. SMS). По запросу государственных структур команда lifecell отправила десятки миллионов SMS-сообщений для абонентов с важной информацией.

В конце 2022 года lifecell подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и перевел 40 млн грн на UNITED24 для восстановления и развития цифровой инфраструктуры Украины.

Фото: lifecell

Операторы фиксированной связи

Телекоммуникационные компании и операторы фиксированной связи кроме финансовой помощи, которую они оказывают армии и обществу, участия в инициативах UNITED24, обеспечивают ВСУ оборудованием, которое покупают за собственные средства.

Датагруп-Volia

Датагруп-Volia с 24 февраля 2022 года передала на нужды ВСУ телекоммуникационное оборудование на сумму около 295 млн грн. В эту сумму вошли 4 тыс. раций Motorola, 27 репитеров к ним, оборудование для спутниковой связи и противодействия кибератакам. Общая сумма помощи компании Датагруп-Volia именно на ВСУ составляет 295,5 млн грн.

Фото: Датагруп

Также в 2022 и 2023 годах компания инициировала и реализовала целый ряд социальных инициатив. Первой из них была программа по обеспечению бесплатным интернетом гражданских бомбоубежищ, школ и гуманитарных центров. Было подключено более 500 таких объектов по всей Украине. Затем была запущена программа по обеспечению стабильной связью пунктов несокрушимости.

Сейчас Датагруп-Volia сосредоточились на финансировании других двух социальных проектов. Компания поддерживает благотворительную миссию медиков-волонтеров БФ «Frida» на прифронтовых и деоккупированных территориях. «Несколько раз в месяц эти отважные врачи в составе нескольких десятков разнопрофильных специалистов отправляются в прифронтовые зоны для проведения бесплатных консультаций, анализов, вакцинаций и раздачи необходимых медикаментов. Преимущественно это города, пережившие едва ли не самые большие ужасы этой войны — Херсон, Лиман, Изюм и другие. В целом мы уже профинансировали 12 таких выездов на сумму около 5,6 млн грн, в рамках которых нашим отважным врачам удалось провести 10 865 бесплатных профессиональных консультаций и помочь 4821 пострадавшему от войны», — рассказали в пресс-службе компании.

Фото: Датагруп

Второй — это проект «Наши дети», который реализуется совместно с БФ «Я будущее Украины» и Ювенальной полицией Украины. «По условиям проекта мы берем на обеспечение детей сирот войны, которым до совершеннолетия будем ежемесячно перечислять по 10 тыс. грн. На сегодняшний день на обеспечении проекта находятся 92 ребенка, 56 из которых — на нашем обеспечении и еще 36 поддерживают наши партнеры. Всего же с июля 2022 года, когда был основан проект, на нужды детей нашей компанией было перечислено 6,24 млн грн», — сообщили в пресс-службе.

Кира и Илья из Мариуполя / Фото: Датагруп

В июле 2022 года Датагруп-Volia присоединилась к президентской благотворительной платформе UNITED24 и перечислила туда 10 млн грн. А в августе 2022 года компания помогла с закупкой партии бронежилетов для военных медиков Львовского оборонного кластера на 500 тыс. грн.

В Датагруп-Volia отмечают, что чувствуют чрезвычайную поддержку от своих клиентов, которые, в частности, поддержали инициативу перечисления накопленных бонусов из программы «Volia Бонус» на поддержку украинской армии: «В этом вопросе украинцы уникальные. Например, еще в марте 2022 года мы предоставили возможность перечислять накопленные бонусы из программы „Volia Бонус“ в поддержку украинской армии, и абоненты сразу начали активно пользоваться этой опцией. Сейчас по этой программе на нужды ВСУ уже перечислено почти 1 млн грн», — сообщили в компании. В целом же сумма помощи ВСУ и украинцам от Датагруп-Volia составила 318 млн 440 тысяч гривен.

Укртелеком

Оператор фиксированной связи «Укртелеком» в 2022 году направил на нужды защитников около 50 млн грн. В рамках инициативы «Стальной фронт Рината Ахметова» компания предоставила боевым подразделениям Сил обороны беспилотные авиационные комплексы «Валькирия» и «Лелека». Для нужд ВСУ и ТРО закуплено почти 3 тыс. тактических аптечек, около 4,5 тыс. турникетов, 50 носилок, более 20 генераторов, около 200 раций, а также бандажи, кровоостанавливающие повязки и много других необходимых вещей и оборудования для нужд защитников. Передано более 220 автомобилей.

Фото: Укртелеком

С начала 2023 года «Укртелеком» передал на нужды ВСУ еще 40 автомобилей. Также партию из 11 мощных БПЛА. Беспилотники сразу начали выполнять боевые задачи на горячих участках фронта. Все беспилотники, которые переданы «Укртелекомом», произведены в Украине. Еще 60 БПЛА находятся в процессе производства по заказу «Укртелекома», уточнили в пресс-службе. Были закуплены и переданы защитникам элементы телекоммуникационного оборудования для создания систем наблюдения и мониторинга за оперативной ситуацией на горячих направлениях обороны.

«Сейчас команда Укртелекома также реализует проект мощной помощи ВСУ — всего более 20 бригад получат свыше 2400 специальных аппаратно-программных средств, которые помогут воинам в выполнении боевых задач», — рассказали в пресс-службе.

«Мы помогали и будем системно помогать Вооруженным силам Украины, которые каждый момент приближают победу и мирную жизнь в единой и свободной Украине, пока на украинской земле, в украинском небе, на украинских морях не исчезнет последний враг», — подчеркнул генеральный директор АО «Укртелеком» Юрий Курмаз.

Фото: Укртелеком

Vega

Инвестиции Vega — дочерней компании Vodafone — в 2022 году составили 900 тыс. грн, за 5 месяцев 2023 г. — 402 тыс. грн.

В компании Vega также отметили, что сосредоточили свои усилия именно на технической поддержке коммуникаций военной инфраструктуры. «С началом полномасштабного вторжения российского агрессора в Украину многие подразделения начали обращаться с просьбами помочь модернизировать сеть, приобрести и настроить оборудование, подключить резервные каналы передачи данных, и, конечно, посыпались запросы на подключение IP-телефонии. Имея некоторые запасы необходимого оборудования, компания получила возможность обеспечить ряд ходатайств достаточно оперативно. Часто сроки настройки связи для ТРО и воинских частей стояли „на вчера“, и здесь технические специалисты Vega работали, не считая рабочих часов и сил. Во время блэкаутов стала острой потребность в связи, работающей даже при отсутствии электроснабжения в здании. Где была техническая возможность — мы подключали Интернет по современной технологии GPON, которая обеспечивает доступ к сети фактически без света. Начали поступать запросы на аккумуляторные батареи и генераторы, в этом мы также поддерживали. Всего за 2022 военный год компания помогла защитникам на сумму около 900 тысяч гривен», — сообщили в компании.

«Мы понимаем, что от качественных и безопасных коммуникаций сегодня зависит жизнь как военных, так и всех украинцев, поэтому продолжаем поддерживать наши Вооруженные силы. За 5 месяцев 2023 года мы уже вложили в обеспечение связью наших защитников более 400 тысяч гривен. В этом году военные связисты все чаще обращаются с просьбами помогать в восстановлении сети и оборудования после вражеских обстрелов, с некоторыми мы сотрудничаем постоянно», — подчеркнул гендиректор национального телекомоператора Vega Сергей Скрипников.

Ланет

Компания «Сеть Ланет» в течение 2022 года передавала военным телекоммуникационную и компьютерную технику, в частности: гигабитные маршрутизаторы, Wi-Fi-роутеры, специальное оборудование и инструменты для создания интернет-сетей для воинских частей. Также помогала с подключением интернет-связи;

Фото: Ланет

«25 августа 2022 года мы запустили благотворительную акцию совместно с Благотворительным фондом „АНТИТЕЛА“. Она длилась 7 месяцев, и за это время нам удалось собрать более полумиллиона гривен для украинских военных; Также осенью 2022 года наши технические специалисты разработали систему ночного видения „Сыч“, которая позволяет военным водителям управлять автомобилем ночью без использования фар. Кроме того, закупали комплектующие и собирали эти системы, дабы в дальнейшем передавать в различные подразделения ВСУ. На данный момент мы уже собрали и передали более 100 таких комплектов. И намерены продолжать это делать», — сообщили в пресс-службе компании.

В 2023 году совместная благотворительная акция с Фондом «АНТИТЕЛА» и работа по комплектованию и передаче военным систем ночного видения «Сыч» продолжилась.

Фото: Ланет

Триолан

Обеспечивала Вооруженные силы связью на специальных объектах и компания «Триолан». «По цифрам я вам точно не скажу: мы не ставили перед собой задачу фиксировать их. В отдельных случаях они могут измеряться и суммами с пятью нулями. Все эти проекты мы выполняем за свой счет», — рассказал региональный представитель «Триолан» в Харькове Игорь Лактионов.

Фото: Триолан

«Триолан» предоставляла ВСУ и терробороне определенное оборудование, на их обращение за помощью. Обеспечила бесплатным Wi-Fi военный госпиталь. Закупала реабилитационное оборудование (тренажеры), медикаменты. Кроме того, обеспечила интернетом 80 пунктов несокрушимости и 40 пунктов обогрева в Харькове. Обеспечивает интернетом бункеры, которые сейчас строятся в городе.

«Если все эти виды помощи, которые перечислил, перевести в деньги, обеспечить только один объект wi-fi это — 15−20 тыс. грн, учитывая то, что мы уже сделали около 200 — это около 2 млн грн уже потрачено. Но мы принципиально не фиксируем эти суммы, чтобы потом об этом рассказывать — мы не хотим рассказывать об этих цифрах и хвастаться. Мы делаем свою работу в пределах своих возможностей и реагируем на запросы бойцов, терробороны, руководства города, чтобы помочь общему делу и приблизить победу. Организация wi-fi в госпитале — там довольно большая площадь — три корпуса также обошлись в около 300 тыс. грн. Так что я не могу сказать, сколько именно мы потратили, но с начала войны — это миллионы гривен», — рассказал Лактионов.

Фото: Триолан

Компании готовят новые инициативы и проекты помощи

Телекоммуникационщики продолжают работать над новыми проектами помощи ВСУ и украинцам в условиях войны. Почти все сообщили, что в ближайшее время следует ждать известий о новых проектах и инициативах. Собеседники также отметили, что не только компании, но и большинство их работников и клиентов до сих пор не потеряли задора и ежедневно вносят свой вклад в приближение Победы.

Компания Датагруп-Volia выделила 1,1 миллиона гривен из резервного фонда на помощь пострадавшим от техногенной катастрофы на Херсонщине. Как известно, в ночь на 6 июня произошла огромная трагедия из-за действий захватнических войск на территории Украины — была взорвана дамба Каховской ГЭС. Это повлекло гуманитарную катастрофу на территориях южной Украины: десятки населенных пунктов были затоплены, а тысячи украинцев остались без жилья.

Помощь Датагруп-Volia была направлена Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, работники которой героически выполняют свои обязанности, спасая жизни и имущество местных жителей. На эти средства в наиболее известном маркетплейсе страны были приобретены насосы для откачки воды и другое оборудование, предметы первой необходимости, которые помогут пострадавшим выстоять в этих тяжелых условиях.

«Этот вопиющий акт террора шокировал всех нас. Невозможно найти причину, по которой можно совершить такой жестокий акт зверства по отношению к местному населению. Однако мы, украинцы, славимся тем, что в любой ситуации поддерживаем друг друга. Итак, держимся. Вместе победим!», — прокомментировал СЕО компании Датагруп-Volia Михаил Шелемба.

Отмечается, что Датагруп-Volia запустила несколько социальных проектов в Херсонской области. К примеру, они финансируют программу бесплатных медицинских приемов в прифронтовых городах, в том числе в Херсоне, вместе с благотворительным фондом Frida. Врачи уже предоставили 8870 бесплатных консультаций и помогли 3678 местным жителям. 10−11 июня состоялся внеочередной выезд медиков в Херсон для помощи пострадавшим от катастрофы.

Также компания Датагруп-Volia сразу после освобождения Херсона от российских захватчиков, несмотря на постоянные обстрелы, начала работы по восстановлению связи в регионе. Более того, в первые несколько месяцев херсонцы получали услуги по льготному тарифу почти бесплатно.

Инфографика: NV

«Сейчас каждый украинец делает все возможное для Победы. Наши сотрудники по собственной инициативе приобщаются к различным сборам на нужды защитников, акциям и проектам, а также помогают обустраивать приюты, которые компания организовала в своих помещениях, волонтерят», — сообщили в «Укртелекоме».

Почти во всех компаниях отмечают, что кроме проектов, которые внедряются на уровне самих компаний, отдельно в нерабочее время их работники участвуют в различных проектах по помощи, активно донатят, занимаются волонтерством.

У людей перевернулось сознание, и эта беда она всех объединила, подтвердил и Игорь Лактионов из компании «Триолан»: «Наши сотрудники многие по отдельности работают с волонтерами, многие с коллегами, ушедшими на фронт. Они в свободное время выезжают и участвуют в настройке оборудования. Я недавно после общения со своим знакомым начал волонтерскую деятельность по помощи детям деоккупированных территорий — передал помощь на немалые суммы. Люди помогали и продолжают это делать».

Безусловно, стоит учесть, что возможности компаний оказывать помощь зависят от масштабов их бизнеса. Закономерно, что самые большие пакеты помощи смогли выделить крупнейшие операторы мобильной связи в Украине и лидер телекоммуникационного сектора Датагруп-Volia. Это убедительно свидетельствует о том, что от условий развития, которые будут созданы для компаний в стране, напрямую будет зависеть их способность помогать людям и армии.