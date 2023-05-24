Инвестировать нельзя остановиться. Где поставил запятую Фармак? 24 мая, 09:00 Новости компаний фармкомпания Фармак

Лидер фармрынка Украины не отказался от инвестиций во время войны. Потеряв значительные ресурсы в первый месяц полномасштабной агрессии РФ, в мае Фармак запустил с нуля новую линию по производству лекарств в небулах для лечения заболеваний дыхательных путей. К концу лета производитель возобновил выпуск всего «довоенного» портфеля, а по результатам 2022 года выпустил на рынок 16 новых лекарственных средств. Да еще и строит новую производственную площадку в Испании.



В 2022-м Фармак инвестировал в развитие своих производств в Киеве и Шостке Сумской области около 1 млрд грн, из них более 400 млн — в разработку новых лекарственных препаратов.

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Устойчивость как результат планирования

За месяц до начала войны в компании был разработан Business Contingency Plan (План непрерывности бизнеса) по трем сценариям развертывания событий. Среди ключевых направлений — логистика, создание запасов сырья и других ресурсов, безопасность персонала, защита материальных и нематериальных активов и т. д. Со временем карта рисков дополнялась, апдейтился подход к уменьшению их влияния на операционную деятельность.

Но наличие такого плана действий не спасает от форс-мажоров. В марте 2022-го враг уничтожил склад компании вблизи Макарова Киевской области со всей готовой продукцией и первичной упаковкой.

Несмотря на это, Фармак смог не только восстановить операционную деятельность заводов, но и удержать лидерство на рынке, а также запустить новые производственные мощности.

Фото: фармкомпания Фармак

Курс на статус глобального игрока

Согласно данным Proxima Research, по результатам 2022-го Фармак возглавляет национальный рейтинг по объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении. Пройдя стресс-тест военного времени, компания вернулась к практике наращивания присутствия на международной арене.

Качество продукции Фармак, соответствующее требованиям евростандартов GMP (Надлежащей производственной практики), на сегодня обеспечивает спрос на лекарства компании в более чем 50 странах. Среди них — государства Центральной и Южной Америки, Ближнего Востока и Восточной Азии, а также строго регулируемые рынки ЕС. В 2022-м экспортная продуктовая линейка Фармак расширилась до 240 наименований лекарств.

Но главную ставку в компании делают на запуск производственной площадки в Барселоне, который запланирован на 2024 год. Для Фармака это не просто укрепление позиций в ЕС, но и крупнейшая инвестиция (20 млн евро) в собственное производство за рубежом.

Фото: фармкомпания Фармак

В Испании будут выпускать сложные инъекционные препараты: анестезию, антитромботические средства, гормоны системного применения, психолептики, средства для заболеваний сердечно-сосудистой системы, антипсихотические лекарства. Вся продукция будет соответствовать GMP и стандартам FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США).

В Барселоне будет работать и мультифункциональная лаборатория с R&D-центром для разработки и тестирования новых дженериков.

«Фармак находится на пути трансформации в международную компанию, конкурентоспособного игрока на глобальном фармацевтическом рынке», — объясняет исполнительный директор компании Владимир Костюк.

Фото: фармкомпания Фармак

Ответственность: перед людьми, государством и армией

Первоочередной задачей для компании была безопасность персонала. Поэтому еще до 24 февраля 2022-го была начата модернизация и оснащение всем необходимым укрытий на двух заводах Фармак, во что инвестировано 24 млн грн. Как результат, они способны выдержать ракетный или бомбовый удар, защитить от химической, бактериологической и радиационной опасности.

Впоследствии вместе с Благотворительным фондом Семьи Жебривских* компания сфокусировалась на обеспечении потребностей своих сотрудников, которых на сегодняшний день в рядах ВСУ более 70. А также — на помощи работникам, которые потеряли жилье из-за войны, и релокации тех, кто проживал на прифронтовых территориях.

Также в первые дни войны Фармак бесплатно передал волонтерам, больницам и госпиталям все имеющиеся медикаменты и организовал поставки гуманитарных лекарств от партнеров из-за рубежа на 1,8 млн евро.

Фото: фармкомпания Фармак

Отдельное направление — помощь армии: с начала войны компанией совместно с Благотворительным фондом семьи Жебривских было закуплено 143 БПЛА, 21 транспортное средство, 36 оптических приборов, 45 радиостанций, 17 генераторов, 257 средств индивидуальной защиты и другое необходимое оборудование на сумму около 76 млн грн.

* Благотворительный фонд Семьи Жебривских и компания Фармак являются частями деятельности семьи Жебривских и ответственны за благотворительную и бизнес-деятельность семьи.