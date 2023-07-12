«Большую часть средств передаем ВСУ». Как фермер из Знаменки продолжает работать и помогать армии, несмотря на войну 12 июля, 10:00 Партнерский проект депозитфото

Игорь Матвеев более 20 лет назад превратил обанкротившийся колхоз в процветающее фермерское хозяйство по выращиванию зерновых с земельным банком площадью около 1000 га. Работа в хозяйстве не прекращалась ни на день даже после начала полномасштабного российского вторжения.

Значительную часть собственной прибыли, а это уже более 5 млн грн, фермер направил на помощь ВСУ — покупку дронов, автомобилей, масел, продуктов питания, формы и многое другое. Как Игорь Матвеев совмещает работу и волонтерскую деятельность?

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Советское прошлое

Игорь Матвеев — юрист по образованию — родился на Знаменщине и закончил Львовский торгово-экономический университет. Семья будущего фермера не была связана с работой на земле — родители работали в Потребительской кооперации, объединении, которое специализировалось на торговле. После окончания учебы Матвеев получил работу юристом в АО Артемида и смог разобраться, как работает этот бизнес. Эти знания впоследствии очень пригодились предпринимателю. В начале 2000-х расположенный в Знаменском районе совхоз Свитанок был на грани банкротства — имел задолженность и перед сотрудниками, и перед бюджетом. «Мне было 22 года, когда я согласился помочь местной общине и возглавить совхоз. Люди мне поверили, — вспоминает Матвеев. — Тогда ко мне, молодому юристу, приезжали многие и требовали отдать долги. Местная власть настаивала на своем руководителе КСП, однако местные жители выступили против и выбрали меня».

Матвеев вспоминает, что предприятие осталось почти ни с чем. Все, что можно было вывезти, было продано, предыдущий руководитель был в бегах. «Первое, что мы сделали, — засеяли поле площадью 100 га пшеницей. И это нас спасло. После продажи урожая погасили долги по заработной плате и перед налоговой». На этой работе Матвееву помогло юридическое образование. Директор совхоза самостоятельно ходил в суд, потому что денег на адвоката у хозяйства на тот момент не было. Предприниматель вместе с милицией возвращал всю похищенную технику, например, комбайн нашли и вернули из Александровки. За деньги КСП землю распаевали между его членами. Чтобы полностью расплатиться с долгами, предпринимателю понадобилось около пяти лет.



«Это лучший банк страны, все процессы цифровизированы, и он очень нас поддержал»

Владельцы земли уже сами решали, кому сдавать в аренду земельные участки. Некоторые решили присоединиться к фермерским хозяйствам в соседних населенных пунктах, а 200 человек подписали договоры аренды с ФЛП Матвеевым. Это помогло сформировать земельный банк площадью около 1000 га, и это уже среднее по размеру фермерское хозяйство. «Мы смогли привлекать кредиты и другую финансовую помощь на развитие как предприятие, поэтому я со временем открыл свое фермерское хозяйство», — говорит он.

Игорь Матвеев / Фото: ФЛП Матвеев

Готовы к войне

Полномасштабное российское вторжение не стало неожиданностью для ФХ Матвеева, поскольку постоянно готовились к возможной большой войне. Заранее сделали запас дизтоплива и бензина, готовились строить укрытия. Как и остальные украинцы, 24 февраля предприниматель и его семья проснулись от звуков взрыва. Оккупанты обстреливали расположенный в 40 км от Знаменки аэропорт Кропивницкого. «До начала большой войны я вывез семью во Львов, а сам вернулся домой. Мы каждый день ходили на работу», — вспоминает Матвеев. Он рассказывает, что много времени уделял защите родной области от российских захватчиков. Например, за свои средства и собственной техникой, с помощью инициативы активных граждан, обустраивали блокпосты в Знаменке.

А сейчас, когда российские оккупанты ушли из-под Киева, удалось освободить Херсонскую, Харьковскую и Сумскую области, фермер много помогает военным. На эти цели он уже потратил чуть больше 5 млн грн. Хозяйство, например, приобрело и добровольно отдало уже 15 автомобилей, которые очень нужны армии, генераторы, буржуйки, горюче-смазочные материалы и дрон. Матвеев перечисляет средства в крупные благотворительные фонды, а также адресно помогает военным приобрести форму, ременно-плечевые системы и даже протез.

Фото: ФЛП Матвеев

Достичь этого не удалось бы без помощи ПриватБанка, говорит предприниматель. «Это лучший банк страны, все процессы цифровизированы, и он очень нас поддержал», — добавляет он. Фермерское хозяйство приняло участие в государственной программе «5−7−9» и получило 2 млн грн на пополнение оборотных средств и 8 млн грн на покупку нового комбайна. Без этого, признается Матвеев, они не смогли бы провести посевную, а значит, и рассчитаться с пайщиками и помогать армии.

Государственная программа помогает микро- и малому бизнесу получить банковское кредитование. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Займы предоставляются под 5−9% годовых, в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.





Программы поддержки необходимы, потому что аграрии сейчас переживают непростые времена. Все логистические маршруты разрушены из-за большой войны. Например, фермерское хозяйство Матвеева поставляло выращенный подсолнечник в Херсон, Кривой Рог и в Запорожскую область, как раз в ту ее часть, которая сейчас находится в оккупации. Сою покупали предприниматели из Никополя, Пологов, однако сейчас города под постоянным обстрелом. «Цены на аграрную продукцию снижаются и работать становится труднее», — говорит предприниматель. И добавляет, что не планирует отказываться от своего бизнеса. А также будет активно помогать ВСУ до победы Украины в войне с российскими оккупантами.