Действуем как в бизнесе — быстро, прозрачно, открыто 22 февраля, 19:00 Партнерский проект Интервью с Романом Кличуком, городским головой Черновцов (Фото:NV)

Роман Кличук стал мэром Черновцов в конце 2020 года. Но времени на раскачку не было: борьба с последствиями коронавируса и начало полномасштабного российского вторжения заставляли муниципальные власти действовать быстро.

У новоизбранного мэра был определенный опыт работы в региональных властях — был депутатом облсовета, членом исполкома Черновицкого горсовета. Но в первую очередь — он человек из бизнеса. И требования к деятельности подразделений горсовета, коммунальных предприятий у него — бизнесовые. Именно поэтому активизировалось омоложение кадров и внедрение цифровых систем, что позволяет более точно диагностировать проблемы и быстрее реагировать на вызовы.

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Смена власти в Черновцах также ускорила внедрение современных управленческих инструментов. Усилилось восприятие города как партнера, с которым международные финансовые организации, банки и фонды готовы и хотят иметь дело. Почему это важно, какие бизнес-подходы внедряются в Черновцах и как война повлияла на деятельность городских властей — в интервью Романа Кличука.

— В начале прошлого года вы строили планы развития города, но 24 февраля все изменило. От чего пришлось отказаться, какие задачи удалось выполнить?

— Сложный год, конечно. Много вызовов: 2021 год — коронавирус, а 2022-й — война. Планов было много: в Черновцах и самые плохие дороги, и плохой общественный транспорт, не хватает общественных пространств, скверов, парков. Когда мы шли на выборы, мы обещали решить эти вопросы.

Но началась война и средства, которые есть в городском бюджете, мы направляли на местные воинские части. За год выделили на эти нужды 74 млн грн. Многое пошло на укрытия, на бомбоубежища — у нас 95% учебных заведений благодаря этому работает. Это один из самых высоких показателей в Украине. И, конечно, огромные расходы шли на помощь ВПЛ.

— Был ли у вас провал по поступлению в местный бюджет?

— Весной для частных предпринимателей 1 и 2 группы отменили Единый налог. А это основная часть поступлений бюджета нашего города, которая упала. И упала круто. Но благодаря тому, что зарплаты для военных увеличили, НДФЛ перекрыл все эти потери. Где-то с июня показатели догонялись — и к осени мы вышли на плановые значения. В целом бюджет за 2022 год выполнен и перевыполнен.

— Какая у Черновцов структура наполнения бюджета?

— В большинстве — это средний и малый бизнес. У нас крупных предприятий, как в Днепре или в Харькове, нет. В советское время было много, но почти все закрылись.

— Вы пришли на эту должность из бизнеса. Что вас больше всего удивило, когда увидели работу горсовета изнутри?

— Больше всего меня удивило, что все не работало как в бизнесе. Хаос, неконтролируемость, несогласованность между разными направлениями, отсутствие командного духа, отсутствие миссии. И людей много! В вертикали городских властей работает около 13 тысяч человек — это похоже на крупную корпорацию.

Мы хотели изменить город, потому что нам не нравилось, в каком направлении он двигается. 10 лет Черновцы не развивались. Мы наблюдали за соседними городами — Ивано-Франковск, Хмельницкий, Тернополь — и возмущались, что такой красивый город деградирует. Даже молодежь уезжала.

— За границу?

Роман Кличук, городской голова Черновцов / Фото: NV

— По Украине! И это был вызов самому себе. Мы собрали хорошую команду на основе бизнеса, педагогов, медиков и других важных направлений. Заявились на выборы за 6 месяцев до их проведения и выиграли. Это была революция в Черновцах…

— Удалось ли вам что-нибудь изменить за этот период?

— Система, которая была выстроена за 20 лет — она старая, заскорузлая и бороться с ней сложно. Я считаю, что одно из самых больших достижений — это команда людей, которая пришла в департаменты, управление, коммунальные предприятия. Мы ее очень омолодили, что помогает внедрять цифровые сервисы. Пытаемся действовать как в бизнесе — быстро, прозрачно, открыто.

С 2021 года мы сделали многое и я думаю, что жители города это почувствовали. Вложили деньги и в ремонт дорог, и в общественный транспорт, и в борьбу с коррупцией.

— Какой-нибудь конкретный пример можете привести?

— Я кризисный менеджер. Была задача уменьшить убытки на коммунальных предприятиях, которые годами дотировались из бюджета, несмотря на поднятие тарифов. По большинству коммунальных предприятий мы либо снизили убытки, либо вывели в прибыль.

Второе. В 2021 году мы сделали большой шаг в открытости продаж земли и недвижимости. Раньше застройщикам отдавалась земля, а мы сделали открытые аукционы.

— Это интегрировано с вашим геоинформационным порталом?

— Конечно. Любой инвестор может зайти посмотреть, какие участки у города. Также в прошлом году мы выделили средства на инвентаризацию земель. Обнаружили много участков, которые использовались, но за которые не платили в бюджет. В 2015 году Черновцы отказались от налога на недвижимость — бизнес-лобби проголосовало это в городском совете. С 15 по 21 годы город потерял ориентировочно 150 млн грн только на этом налоге. Нам удалось в 2021 году его восстановить.

Делаем ревизию всех помещений. Анализируем, как они используются. И стараемся ломать все схемы, которые были раньше. Уже второй год пытаемся показать, что Черновцы прозрачны, открыты и здесь есть честные правила.

— Есть ли спрос на эти новые услуги?

— Конечно. Приходят, покупают, растет цена. В последний раз продавали участок 80 соток. Стартовая цена была 10 млн грн, а продали за 41 млн грн.

Роман Кличук, городской голова Черновцов / Фото: NV

Геоинформационная система

В 2017 году Черновицкий городской совет подписал меморандум о сотрудничестве с EUACI. При смене власти в городе его удалось сохранить и даже расширить. «Коррупция является болезнью в украинском обществе и в местных советах. Когда мы выиграли выборы, борьба с ней была среди наших приоритетов», — говорит Роман Кличук.

Геопортал — одна из важнейших точек сотрудничества с EUACI. Портал уже является ключевым элементом коммуникации власти с жителями Черновцов. На 2023 год планируется максимально отразить важные для жителей и гостей вопросы — благоустройство и охрану культурного наследия. После того, как на карту будет добавлена вся информация, в горсовете планируют выделить зоны ответственности, описать процессы и ответственных. Тогда критика со стороны черновчан приобретет новое значение — она станет качественной. Там, где действительно будут вопросы к управленцам, они сразу будут решаться.

Для служащих городского совета и работников коммунальных предприятий геопортал уже превращается в место ежедневной работы и мониторинга. Сейчас он лучше себя показывает в работе департамента урбанистики и архитектуры. Например, земельные вопросы, которые выносятся на сессию, всегда обсуждаются при трансляции информации с геопортала. Поэтому геоинформационная система — это в первую очередь оперативный доступ к информации и ее использование при разработке решений.

При помощи антикоррупционной инициативы ЕС Черновцы закупают программное обеспечение для управления поступлениями в бюджет общины. Цифровизация процессов — это контроль, отчетность и уменьшение коррупционных рисков.

Одинаковые правила для бизнеса

— Есть ли в Черновцах релоцированный бизнес?

— Черновцы — один из самых безопасных городов. Здесь 40 километров до границы с Молдовой и Румынией. У нас регистрировалось 62 предприятия. Осталось 53, а 9 вернулось на освобожденные территории. Когда они приезжали, мы им помогали с помещениями, расселением людей, контактами. Знакомили с местным бизнесом.

— Кто у вас остался?

— Есть две компании по производству пластика — харьковская и киевская.

(За окном срабатывает сигнал воздушной тревоги. Роман Кличук тихонько ругается, но продолжаем разговор — ред.)

Есть несколько маленьких фирм с необычным бизнесом. Например, из Харькова приехала компания, которая является монополистом в стране и входит в тройку лидеров в Европе — производят насосы по откачке меда из ульев.

— Я общался с несколькими компаниями, открывающими новые производственные площадки на западе Украины. Они называют это не релокацией, а расширением производства. Есть ли подобные примеры?

— Надеюсь, что большинство бизнесменов останется в Черновцах. Они связаны с местным бизнесом, 50−60% персонала — местные.

К примеру, есть компания НеверДак из Киевской области, которая производит камины премиум-класса. Они сказали, что даже если вернутся в Киев, то в Черновцах останется их филиал, потому что здесь удобно работать с точки зрения логистики.

— Вы упоминали о закрывшихся советских предприятиях. Есть ли там свободные промышленные площади или, возможно, у Черновцов есть проекты создания технопарков, которые можно предлагать бизнесу?

Роман Кличук, городской голова Черновцов / Фото: NV

— Да, частный бизнес, ныне владеющий этими заводами, сдает площади в аренду. А мы в прошлом году решили создать индустриальный парк на базе коммунального предприятия, расположенного на 15 га. Надеюсь, что уже в феврале стартуем.

— Какие сектора экономики перспективны для Черновцов?

— Мы рядом с ЕС, находимся на перекрестке дорог, в первую очередь — это создание транспортных хабов.

Наш город имеет историческое наследие, грех не ставить на туризм.

— Есть ли готовность от европейских компаний инвестировать в Черновцы?

— В 2022 году мы заключили три договора побратимства: Метц (Франция) и немецкие города Дюссельдорф и Мангейм. При этом Дюссельдорф расторг соглашение с Москвой и заключил договор с Черновцами.

В первую очередь, таким образом, ведется гуманитарная поддержка Украины. Но мы также понимаем, что контакт с ними — это толчок для контакта с их бизнесменами. При каждой встрече об этом говорим. Но я понимаю, что во время войны инвестиции крупных европейских компаний вряд ли придут.

— Но к этому нужно готовиться.

— Мы не делим на европейский и украинский бизнес. Делаем равные правила для всех, кто придет в Черновицкий регион. Без законодательных изменений в целом по стране, без предоставления бизнеса экономических свобод инвестор не придет исключительно в Черновцы.

Гуманитарные хабы и постоянная миграция

— Как у вас организована работа с ВПЛ и гуманитарной помощью?

— С 24 февраля по 1 июня через Черновцы прошло до 1 млн человек. Люди приезжали на 2−3 дня, в неделю и ехали дальше. Было очень много проблем с тем, чтобы их поселить, накормить и адаптировать. Я тоже в квартире тещи принимал херсонцев — 12 человек и собака.

Для получения помощи от европейских фондов и городов-побратимов создали в Черновцах гуманитарный хаб. Это была перевалочная база, потому что иностранцы боялись ехать в Николаев, Харьков и другие города, возле которых велись боевые действия.

— Это был муниципальный гуманитарный штаб?

— Мы были одним из основателей. Были переговорщиками и направляли письма практически во все города Европейского Союза, Канады, США, Великобритании.

Также есть логистический хаб Help Ukraine Romania. Его на 90% создали вынужденные переселенцы из Киева.

— Почему в названии Romania, если создавали киевляне?

— У них два склада. Один у нас, второй в румынском Серете, в 10 км от границы. Водители-иностранцы боялись ехать даже сюда. А румынскме власти и местная община пошли навстречу, предоставили бесплатно склады.

Через эти два хаба прошли десятки тысяч тонн гуманитарной помощи. Все остальное подсчитать было невозможно — сначала было востребовано всё, поэтому гуманитаркой занимались все.

— Даже в сфере распределения гуманитарной помощи было несколько скандалов. Пришлось ли вам применять какие-либо антикоррупционные механизмы для предотвращения этого?

— К нашему гуманитарному хабу сразу подключился бизнес, IT-кластер. Они создали программное обеспечение, позволяющее контролировать каждую единицу товара. Все проверяющие органы, которые могли быть — там были. И ни одного замечания не было.

— Сколько в Черновцах зарегистрировано ВПЛ?

— Официально — 43 тысячи. Неофициально — еще 20 тысяч жили в Черновцах, которые не регистрировались по разным причинам. Но сколько их сейчас реально — мне сложно сказать. Потому что механизм ВПЛ не предполагает снятия с регистрации. Человек, зарегистрировавшийся в Черновцах, мог выехать в Румынию. И неизвестно это на день-два или навсегда. Есть люди, которые после освобождения Харьковской или Николаевской областей вернулись домой. Но после обстрелов снова едут к нам. Миграция постоянная.

— Что вам, как муниципалитету, пришлось делать для ВПЛ?

— Самая острая проблема — организация проживания. Кроме того, питание, медицинская помощь, устройство детей в садики, школы. Создайте комфортные условия, чтобы им было проще пережить стресс.

— Как это все финансировалось?

— И из городского бюджета, и с помощью фондов, пришедших в город. Но они появились где-то в мае. А первые месяцы помогли черновицкие меценаты.

— Создаются ли у вас места компактного проживания ВПЛ?

— Сначала люди жили в садах, школах, общежитиях. После этого был приказ правительства готовиться к учебному году. Частично выполнили это требование.

Многие европейские фонды выделили деньги на реконструкцию помещений для ВПЛ. Однако эти проекты еще в процессе реализации. Уже получили 3 млн евро в рамках проекта «Специальная программа поддержки Украины/EU4ResilientRegions», софинансируемая ЕС и правительством Германии на строительство модульного городка. Он будет с отоплением, мебелью, детской площадкой, магазинами. В течение февраля должно быть открытие. Но это максимум на 300 человек. Также Черновцы выиграли грант от ЕС («Поддержка ЕС в обеспечении жильем внутренне перемещенных лиц в Черновцах») в 10,5 млн евро на строительство 7 полноценных домов. Участвуем еще в одном подобном проекте и возможно получим сопоставимые средства. Правительство Чехии передало нам средства в поддержку ВПЛ и модульные дома.

Сотрудничество с EUACI во время войны

Уже весной 2022 года Антикоррупционная инициатива ЕС поддержала желание Черновицкого городского совета помочь военным. EUACI передали десятки раций и дроны. В горсовете отмечают, что это действительно ценно, потому что программа не предусматривала ранее такой формы взаимодействия. Технику направили черновицким военным, держащим защиту в разных точках страны.

Уже в этом году ожидается введение в городе Электронной приемной с отдельным модулем подотчетности депутатов городского совета. В начале января была согласована техническая задача. Е-приемная поможет усовершенствовать взаимодействие властей с общиной, организовать мониторинг реагирования работников горсовета на запросы и обращения, усовершенствовать предоставление обратной связи.

Роман Кличук, городской голова Черновцов / Фото: NV

Муниципалитет должен быть партнером

— Помогает ли вам сотрудничать с донорами и партнерами ориентация на публичность и прозрачность?

— Конечно. Для партнерства важно, что вторая сторона открыта и прозрачна. Мы действуем быстро и реагируем оперативно, соблюдаем графики. Фонды и города-побратимы видят, что мы отчитываемся, реагируем. Немецкий KfW банк говорит, что Черновцы отвечают на их запросы за полчаса, что импонирует европейцам.

В прошлом году черновицкий городской совет был признан одним из самых открытых советов в Украине. Мы просто продолжали делать то же, что и до 24 февраля.

Мы получили кредит на 53 млн евро на замену водопровода, где грантовая часть от немецкого правительства составляет 16,5 млн евро. Это должны быть чисто кредитные средства. Но немцы увидели Черновцы как надежного партнера, поэтому часть финансирования проекта будет в грантовой форме. Процентную ставку удалось снизить с 2% до 0,5%. За время кредитования это позволит сэкономить 130 млн гривен.

Параллельно с внедрением технических изменений мы провели комплексный управленческий аудит деятельности Черновцыводоканала. Его выполнила компания Deloitte при финансированиие антикоррупционной инициативы ЕС.

Также мы договорились о финансировании аналогичного аудита в троллейбусном управлении, который состоится во втором полугодии. Это важно, ведь оценка происходит согласно международным стандартам.

— Новый вызов, появившийся осенью — энергобезопасность…

— Это не стало чем-то новым. Частный бизнес всегда вкладывал деньги в энергосбережение. Было ясно, что энергия со временем будет дорого стоить. Мы также в прошлом году утеплили все школы. И уже сегодня мы видим эффект в 40% только на отоплении. Вкладываем деньги в замену ламп уличного освещения — экономия 30%. Эти проекты окупятся через 3−4 года.

— Есть ли у вас какая-нибудь комплексная программа по энергоэффективности?

— Нет. Есть локальные по разным направлениям. Утепление школ и садиков. В Теплокоммунэнерго уже закупили 4 котельные на пеллетах и дровах для школ. Есть планы еще 15 школ и садиков перевести на пеллеты. Рано или поздно цена газа для бюджетных организаций станет рыночной, поэтому нужно готовиться.

— Есть ли у вас планы на период послевоенного восстановления?

— Как руководитель города, я считаю, что те планы, которые мы выстраивали в 2021—2022 гг., не изменятся. Моя задача как менеджера — сделать все, чтобы у города были средства. Цель — сделать город инвестиционно привлекательным. Сделать красивым и привлекательным для туристов: привести в порядок парки, скверы, дороги, фасады.

После войны Украина станет другой. Сюда придет очень много денежных средств, мы вступим в ЕС и будем жить по правилам, которые существуют в Европе. И к этому уже нужно готовиться.

Фото: Descriptor