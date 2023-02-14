Cosmolot перечислил более 100 млн грн в бюджет и на помощь армии 14 февраля, 16:07 Новости компаний Cosmolot

С начала полномасштабного вторжения украинская компания COSMOLOT оплатила госбюджету Украины 80 млн грн налогов и сборов. Общая сумма благотворительной деятельности составила около 20 млн грн.

Вернуть бизнес на довоенные показатели пока невозможно. Но во время войны в COSMOLOT не сократили ни одного сотрудника, за год открыли новые рабочие места, обеспечили команду комфортными условиями труда.

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Своевременную уплата налогов и лицензий в компании не останавливают недавно отмененные льготы на упрощенное налогообложение для представителей азартных игр. Решение правительства о прекращении льготного периода сильно отразилось на легальных игроках рынка. Но вектор благотворительности остается у COSMOLOT и далее главным. Оказание помощи компания осуществляет донатами в фонд «Повернись живим», UNITED24 и напрямую обрабатывая запросы с фронта.

Кроме того, по собственной инициативе COSMOLOT стал первым коммерческим брендом, поддержавшим украинских производителей многоразового ударного дрона Punisher.

В настоящее время в COSMOLOT набирает обороты собственный социальный проект — платформа Brave Inventors, объединяющая разработчиков и производителей военного времени и заинтересованных в финансировании сторон. Главная цель Brave Inventors — обеспечение фронта новейшими изделиями военного времени, что усилит обороноспособность страны и приблизит долгожданную Победу.

Благодаря своей активной благотворительной деятельности Cosmolot получил 3 знака отличия — золотую памятную награду 74-го разведывательного батальона, благодарности от Минобороны Украины и 72 ОМБР.