$250 млн для украинских фермеров. США помогут собрать, посеять и экспортировать зерно из Украины

20 июля, 18:01
США поможет украинским фермерам собрать и экспортировать урожай (Фото:Cameraforyouexperience / Pixabay)

США поможет украинским фермерам собрать и экспортировать урожай (Фото:Cameraforyouexperience / Pixabay)

Соединенные Штаты учредили Инициативу устойчивости сельского хозяйства (AGRI) для поддержки украинского экспорта сельскохозяйственной продукции с фондом в $100 млн.

Об этом говорится в сообщении Агентства США по международному развитию (USAID).

«AGRI-Украина будет нацелена на решение неотложных задач экспорта сельхозпродукции Украины, одновременно поддерживая более широкие потребности с/х сектора Украины и поддерживая непрерывное производство с/х продукции в Украине до 2023 года. Инициатива расширит доступ украинских фермеров к важнейшим с/х ресурсам, включая семена, удобрения, оборудования и пестициды, повысит потенциал украинской инфраструктуры и способность эффективно экспортировать с/х продукцию, расширит доступ фермеров к финансированию и расширит возможности украинских предприятий по хранению и переработке с/х продукции», — сказано в сообщении.

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Также USAID намерено привлечь дополнительные $150 млн для AGRI от других доноров и частного сектора, чтобы собрать в общей сложности $250 млн для поддержки украинского агросектора.

В USAID отметили, что с момента полномасштабного вторжения РФ, агентство уже предоставило более 8000 украинских фермерских хозяйств (около 14% всех с/х предприятий в стране) семена, удобрения, пестициды и т. д.

Ранее сообщалось, что USAID вместе с партнерами предоставит Украине грант в $1,7 млрд на оплату медицинских услуг.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   США Сельское хозяйство АПК USAID Помощь Запада

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