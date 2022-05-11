И кто действительно братский народ. Украина и Польша создадут совместное предприятие для ж/д перевозок, добьются изоляции России
Польша создаст с Украиной совместное предприятие для железнодорожных перевозок (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)
Украина и Польша договорились о создании совместного предприятия для активизации железнодорожных перевозок и добились значительного прогресса в либерализации автоперевозок.
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Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков по результатам переговоров с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком, сообщили в Мининфраструктуры Украины.
«В условиях блокады украинских портов Польша стала стратегически важным партнером Украины в вопросе экспорта украинской агропромышленной продукции и перевозки необходимой военной и гуманитарной помощи из-за рубежа. Именно поэтому нам крайне важно избавиться от излишней бюрократии и инфраструктурных преград, снижающих скорость и качество логистики», — сказал Кубраков.
Кроме вопроса улучшения логистических возможностей на границе, министры обсудили необходимость продолжения совместной работы над усилением транспортной изоляции РФ и Беларуси.
«У нас есть общее понимание того, что таким образом РФ потеряет финансовые ресурсы для продолжения войны», — заявил Кубраков.
Ранее первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что Польша может выступить транзитером горючего для Украины , обеспечивая поступление более 200 тыс. т продукции ежемесячно.
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