Вильнюс спешит на помощь. Литва попробует вывозить украинское зерно через порты Балтийского моря 26 апреля, 20:06 Цей матеріал також доступний українською Литва поможет Украине с экспортом агропродукции (Фото:Lithuania Flag / Flickr)

Компания Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) 27 апреля отправит в Украину тестовый грузовой состав для организации экспорта украинского зерна и другой агропродукции через прибалтийские порты.

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Об этом заявил представитель компании Мантас Дубаускас, сообщает Интерфакс-Украина.

«Поезд протестирует маршрут и доставит из Украины контейнеры с различными товарами», — сказал Дубаускас.

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По его словам, поезд из Украины поедет через Польшу до железнодорожной станции Шештокай.

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас заявил, что тестовым рейсом из Украины в Литву предполагается доставить 2 тыс. т грузов.

Находящийся в Литве министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский 26 апреля заявил, что у Литвы и Латвии есть хорошие возможности экспортировать украинское зерно, однако основной проблемой остается железная дорога — в Украине и в странах Балтии железнодорожная колея шире, чем в Польше, но, по его словам, железные дороги стран работают над проблемой и ожидается, что технические решения будут найдены.

По словам министра, сейчас в Украине остается 20 млн т зерна прошлогоднего урожая. До начала военной операции она экспортировала около 5 млн т зерна в месяц, но сейчас поставки резко снизились.

Ранее сообщалось, что правительство Германии совместно с немецким концерном Deutsche Bahn планируют перенаправить экспорт зерновых из Украины через ж/д инфраструктуру в связи с блокадой украинских портов Россией.

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