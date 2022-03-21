За свой счет. Австралия предоставит Украине 70 тысяч тонн угля 21 марта, 10:40 Цей матеріал також доступний українською Австралия поддержит энергетическую безопасность Украины (Фото:OnzeCreativitijd / Pixabay)

По запросу Кабинета министров Украины Австралия предоставит не менее 70 тыс. т энергетического угля для усиления энергетической безопасности нашего государства.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

«Австралия признана на международном уровне как ведущий и надежный поставщик энергоресурсов. Мы благодарим наших австралийских партнеров за помощь Украине в это сложное время, когда наше государство сопротивляется незаконному и жестокому военному вторжению со стороны РФ», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

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Правительство Австралии провело соответствующую работу с предприятиями угольной отрасли страны для аккумулирования объемов угля.

Отправку угля организует австралийская компания Whitehaven Coal. Сейчас по правительственной линии вместе с украинской стороной отрабатывается вопрос его скорейшей поставки.

Стоимость угля и его доставки будут покрыта правительством Австралии.

Ранее сообщалось, что Австралия запретила поставлять в РФ алюминий и глинозем.

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