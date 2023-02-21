2022 год — год работы благотворительного фронта 21 февраля, 15:28 Позиция Parimatch Foundation

Екатерина Белорусская, основательница Рarimatch Foundation, о том, как изменилась работа благотворительного фонда в прошлом году, какие проекты и программы работали и как именно помогли Украине.

2022 год стал годом настоящего испытания для всей Украины и каждого украинца. Это был самый трудный период в истории независимого государства. И, наверное, это был самый важный год, идентифицировавший нас как нацию. Весь мир с восхищением наблюдал за смелостью наших воинов и сплоченностью тех, кто прикрывал тылы и помогал на всех уровнях. Работу и тех, и других невозможно недооценивать сегодня.

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Екатерина Белорусская, основательница Рarimatch Foundation / Фото: Рarimatch Foundation

Благотворительные фонды, волонтеры, общественные объединения и просто рядовые украинцы — все они держали благотворительный фронт и продолжают это делать, пока идет полномасштабное вторжение. Вся страна вместе эвакуировала людей из опасных зон, спасала из-под завалов, закупала медицинское оборудование, плела сетки и готовила обеды для тех, кто вынужден был покинуть свои дома, собирала и отправляла гуманитарную помощь. Лишь бы смогли выжить как можно больше украинцев — воинов и гражданских людей. Что сделал благотворительный фонд Рarimatch Foundation в 2022 году и какие проекты и программы нуждаются в новых партнерах для того, чтобы помочь наибольшему количеству украинцев в 2023 — рассказывает Екатерина Белорусская, основатель фонда.

— В Украине благотворительность в 2022 году достигла максимальной шкалы своей важности и деятельности. Украинцы ведь оказались в ситуации, когда ежедневная помощь спасает жизнь и приближает победу в жесткой войне. И она не измеряется понятиями «мало» или «много». Она есть. И я уверена, не остановится.

Фото: Parimatch Foundation

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation, уже 4 года подряд работающий в направлениях доступного спорта и образования для детей, не остался в стороне и почти с первых дней полномасштабного вторжения сосредоточился на поддержке Украины и украинцев. Дополнительно к имеющимся были введены две комплексные программы «Помощь Украине» и «Mental Health», главной задачей которых стала «Жизнь и безопасность прежде всего».

Екатерина Белорусская, основательница Рarimatch Foundation / Фото: Рариматч Foundation

Программа «Помощь Украине» была начата для поддержки всех остро нуждающихся здесь и сейчас в помощи. Ее цель — закрыть вопросы безопасности украинских семей, гуманитарных, медицинских и социальных потребностей. Фонд Parimatch Foundation сфокусировал свои ресурсы на эвакуации женщин с детьми в безопасные города. В рамках сотрудничества с Министерством образования и науки Украины мы обустраивали спальные места в хабах для внутренне перемещенных лиц в западных областях Украины. Фонд обеспечил хабы регионов, где находилось наибольшее количество перемещенных лиц, пищевых продуктов и бытовой техники первой необходимости. Параллельно с этим по нашему запросу в объединении усилий откликнулись международные компании и партнеры, которые направили благотворительную помощь для дополнительной закупки гуманитарных и медицинских нужд, а также других необходимых вещей для украинцев.

Фото: Parimatch Foundation

Присутствие фонда на Кипре также смогло вместе с партнерами собрать тонны гуманитарной помощи, которую доставили в Украину и распределили среди украинских семей на Кипре. Без участия команды, волонтеров и общественных организаций (Hope for children и других) это было бы затруднительно. Помощь украинскому коммьюнити в течение 2022 года не угасала. Более 300 детей были зачислены в спортивные клубы и секции благодаря спортивным партнерам Parimatch Foundation. Вместе с академией Study.ua на Кипре заработала группа по баскетболу и танцам. В сотрудничестве с Посольством Украины в Республике Кипр мы открыли отдельные спортивные секции для украинских детей и оказали помощь семьям, которые ищут работу, жилье и должны адаптироваться в чужой стране.

Фото: Parimatch Foundation

Вместе с партнерами из Великобритании фонд положил начало проекту Ukrainian Hospitals Appeal, который объединил представителей британской медицинской отрасли для больниц Украины. Так было собрано более 300 тысяч фунтов на закупку оборудования и расходных материалов, а также машину экстренной медицинской помощи в Николаеве.

2022 год стал экзаменом на стойкость. Для каждого украинца, семьи, бизнеса, государства. И совместными усилиями мы его достойно прошли вместе, потому что всех нас объединяет единая цель — жить в свободной стране. Но война разрушительна и добавила нам не только физические травмы, но и психологические. И помощь стала нужна уже на ментальном уровне.







Программа Mental Health содержит учебные проекты для психологов для оказания квалифицированной актуальной поддержки, создания терапевтических продуктов для родителей и детей, которые помогают пережить травматический опыт войны. А также в синергии программ «Помощь Украине» и «Mental Health» в 2022 году было организовано 7 туров для детей в детские спортивно-оздоровительные лагеря.

Вместе с Израильской коалицией травмы мы создали обучающий курс для психологов инклюзивно-ресурсных центров по специализации «Кризисная психологическая помощь».

Дети, вынужденно покинувшие свои дома с временно оккупированных территорий, требуют внимания психологов и поддержки. Мы знаем на практике, насколько быстрее из-за погружения в нормальную жизнь ребенка и через физическую активность проходит его реабилитация и улучшается ментальное здоровье. Пострадавшие от травматического опыта войны дети уже прошли ментальное восстановление в лагерях Кипра, Болгарии и Украины.



сборник детских аудиосказок «Тайные истории маленьких и великих побед» / Фото: Parimatch Foundation

Фонд создал и презентовал первый украиноязычный сборник детских аудиосказок «Тайные истории маленьких и больших побед» с терапевтическим эффектом для взрослых с детьми. Сказкотерапия помогает родителям снизить тревожность у детей и переосмыслить кризисные ситуации, вызванные войной. Еще одним терапевтическим инструментом для работы с ментальным состоянием детей стала арт-раскраска для преодоления стрессовых ситуаций. Ее создали при участии Института когнитивного моделирования под авторством и методикой эксперта Виктории Назаревич. Этот творческий арт-инструмент также позволяет взрослым помочь ребенку с его нервным или тревожным состоянием без дополнительного участия психологов.

Дети должны полноценно расти и развиваться вопреки внешним факторам, особенно войне. Они имеют право получать качественное и доступное образование, иметь возможность заниматься физической активностью и добиваться достойных результатов в спорте, чувствовать мотивацию к дальнейшему развитию.

Фото: Parimatch Foundation

После решения первоочередных потребностей украинцев и государственных запросов Parimatch Foundation постепенно начал возобновлять свои основные программы по спортивным и образовательным направлениям, чтобы продолжить поддерживать детей и их родителей. Потому что спорт действительно помогает ментально и физически восстановиться.

Спортивные программы «Да, я могу» и «Спортивный наставник» изменили свою географию, ведь многие тренеры и дети поехали обустраиваться в новые регионы и другие страны. Привлекать новых участников в спорт мы начали прежде всего в хабах западной Украины, где уже оказали помощь. Благодаря спорту и физической активности дети быстрее адаптировались на новом месте, находили друзей и стали чувствовать себя более комфортно.

Фото: Parimatch Foundation

Программа «Спортивный наставник» стартовала в новых регионах с новыми тренерами, которые должны были искать новую работу из-за выезда из Мариуполя, Харькова и других городов Украины. Программа «Да, я могу» открыла новые группы детей с особыми образовательными потребностями и физической инвалидностью в Кропивницком, Кременчуге, Киеве и Луцке. В целях мотивации и поддержки спортивного старта была проведена серия открытых тренировок для детей с инвалидностью при участии известных спортсменов и чемпионов мира. В рамках программы «Да, я могу!» фонд продолжил поддержку талантливых детей в спорте и выделил около 1,2 млн грн, которые спортсмены будут получать в течение 2023 года. Это ежемесячная стипендия, предоставляемая детям с инвалидностью в возрасте 12−17 лет, профессионально занимающихся спортом и мечтающих о победах на паралимпиадах и дефлимпиадах. Мы видим смысл в этом проекте, потому что 35% стипендиатов программы вошли в национальную паралимпийскую сборную и представляют Украину в мировом спорте.

Для реализации программы «Новая физическая культура» фондом за 2022 год было приобретено 500 спортивных наборов для занятий физической культурой в разных видах спорта на общую сумму более 5 млн грн. Они распределены между учебными заведениями Украины в городах и селах, которые больше всех нуждались в помощи со спортивным оборудованием.

Фото: Parimatch Foundation

Чтобы построить культуру устойчивого развития в Украине, нужно внедрять практику осведомленности работников в социальных вопросах. Наше общество в 2022 году не просто испытало внутреннюю потребность помогать, а делает это упорно самостоятельно и через фонды и организации, которым доверяет. Война, к сожалению, добавила объем необходимой поддержки, и даже после ее завершения потребности не уменьшатся, а наоборот. Расширить помощь и предоставить ее большему количеству украинцев станет возможным благодаря партнерству и совместной работе благотворительных фондов, государства, бизнеса, международных доноров, экспертов. Чем больше будет создано различных благотворительных инициатив, тем выше культура благотворительности в нашей стране. А значит, вырастет количество благополучителей. И третий сектор в этом будет играть ключевую роль.

Программы, направленные на обеспечение здорового и полноценного развития детей, являются прямой инвестицией в экономическое и социальное благосостояние общества. Поэтому Благотворительный фонд Parimatch Foundation продолжает свою работу в проектах и программах, направленных на то, чтобы у каждого ребенка развитие было физически и ментально здоровым. А приобщение к ним новых партнеров поможет нам масштабировать программы на все регионы Украины в разы быстрее.