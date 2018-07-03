Пользоваться грузовыми вагонами Укрзализныци станет дороже

Государственная Укрзализныця с 28 июля повысшает ставки оплаты за использование собственных вагонов компании. Размер увеличения ставок колеблется от 0,9% до 21%, в зависимости от типа вагона.

Как говорится в информации на сайте филиала Центр транспортной логистики Укрзализныци, новые ставки вступают в силу через 30 дней после публикации в газете Урядовый курьер, которая была размещена 28 июня.

Больше всего (на 21%) подорожают окатышевозы – до 907,2 грн в сутки (с НДС), тогда как на крытые вагоны и минераловозы ставки повышены на 19,5% – соответственно до 817,2 грн и 925,2 грн.

Ставка оплаты за наиболее распространенные полувагоны возросла на 10,7% – до 720 грн, на зерновозы – на 8,9%, до 855,6 грн, платформы-лесовозы – на 8,2%, до 522 грн, цементовозы – на 7,2%, до 692,4 грн, фитинговые платформы – на 7,5%, до 547,2 грн, цистерны – на 5,8%, до 684 грн.

Меньше всего повышение коснулось самых дорогих думпкаров и хоппер-дозаторов – на 2,8%, до 1196,4 грн и универсальных платформ – на 0,9%, до 538,8 грн.

В то же время УЗ существенно изменила коэффициенты порожнего пробега отдельных типов вагонов. Если ранее они были одинаковыми для минерало-, цементо-, окатышевозов, фитинговых платформ, думпкаров и других – на уровне 0,61, то с 28 июля для цементовозов они вырастут до 0,76, окатышевозов – до 0,85, минераловозов – до 1,04 думпкаров – до 1,22, других вагонов – до 1,02, тогда как фитинговых платформ – упадут до 0,02.

Также Укрзализныця будет взимать дополнительную плату в размере суточной оплаты вагона при операциях, связанных с отправлением и прибытием груза, и в случае переадресации грузов. Перевозка грузов с использованием паромной переправы и в случае перегрузки груза в вагоны другой ширины колеи будет сопряжена с необходимости его оплаты еще за двое суток.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця задумалась о сдаче в аренду вагонов через ProZorro.

Укрзализныця - монополист пассажирских железнодорожных перевозок в Украине, а также крупнейший оператор ж/д грузоперевозок. По итогам 2017 года УЗ получила 100 млн грн прибыли, улучшив финансовый показатель на 7,4 млрд грн. Показатель EBITDA Укрзализныци увеличился до 20,6 млрд грн.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.