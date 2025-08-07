Львовские депутаты обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску из-за критической ситуации со строительством мусороперерабатывающего завода во Львове.

Об этом говорится в сообщении на сайте Львовского городского совета.

«Несмотря на то, что подряд выполняет иностранная компания, финансируют проект за средства общины Львова — это кредитные обязательства города перед международными партнерами и грантовые ресурсы, направленные в пользу львовян», — говорится в сообщении. — «Компания уже получила 29 миллионов евро, поэтому для города принципиально важно, чтобы все работы были выполнены качественно и вовремя».

Депутаты отметили, что польская компания Control Process S.A., которая в 2021 году выиграла международный тендер на строительство завода по механико-биологической переработке твердых бытовых отходов, не соблюдает условия контракта и срывает графики строительства.

«Город Львов уже неоднократно шел навстречу подрядчику, продлевая сроки работ. 4 октября 2025 года завершится срок выполнения самого контракта — до этой даты польский подрядчик обязан завершить все пуско-наладочные работы и ввести объект в эксплуатацию. Однако на сегодня уже очевидно, что этого не произойдет», — говорится в сообщении.

Также в ЛКП «Зеленый город» рассказали о попытках препятствования со стороны Control Process S.A. другим подрядчикам, которые привлечены к реализации проекта.

«Это крупнейший подрядный контракт польской компании в Украине — более 40 миллионов евро, частично профинансированный кредитом ЕБРР. К этому проекту приковано внимание международного сообщества, и он имеет большое значение для общины города», — говорится в обращении.

Львовские депутаты призывают польского премьера в пределах своей компетенции отреагировать на ситуацию и повлиять на подрядчика.

Как сообщалось, в Одессе в Пересыпском районе в рамках межправительственного соглашения с Южной Кореей построят мусороперерабатывающий завод за более $300 млн. Финансирование проекта обеспечит корейский фонд EDCF.

Модель реализации базируется на корейском подходе WtE (waste to energy — технология, которая позволяет превращать бытовые отходы в электроэнергию и тепло) с учетом украинского законодательства.

Функции завода: сжигание остаточных бытовых отходов после сортировки; генерация электроэнергии и тепла; уменьшение объемов захоронения; уменьшение выбросов парниковых газов; переработка золы и шлаков в строительные материалы.