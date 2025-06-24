Масштабный трудовой эксперимент. Польша переходит на четырехдневку — как это будет
Польское правительство (Фото: wikipedia/Adrian Grycuk)
Польское правительство готовится ввести масштабный трудовой эксперимент в виде четырехдневной рабочей недели без сокращения заработной платы.
Об этом пишет infor.pl. До 30 июня правительство должно обнародовать подробные условия реализации пилотного проекта, а завершение полного внедрения ожидается до ноября 2027 года.
Предполагается, что работники смогут самостоятельно выбрать одну из трех моделей:
- 4-дневная рабочая неделя с сохранением 100% зарплаты.
- 6-часовой рабочий день (вместо стандартных 8-ми).
- Больше оплачиваемых дней отпуска в течение года.
Реформа коснется, прежде всего, государственного сектора и крупных компаний, которые добровольно согласятся принять участие в пилоте. После его анализа и корректировки программа станет национальной.
Инициаторы изменений отмечают, что главная цель — улучшение баланса между работой и жизнью, снижение уровня профессионального выгорания, повышение производительности и привлекательности польского рынка труда.
Ранее NV писал о том, что четырехдневная рабочая неделя может быть продуктивной, если компания сознательно берет на себя обязательства по ее внедрению. К такому выводу пришли участники европейского научного проекта InnovaWorking, который координирует Университет Карлоса III в Мадриде. Его результаты были представлены в Европейском парламенте.
Исследование охватило компании из шести стран — Испании, Финляндии, Франции, Венгрии, Ирландии и Нидерландов — и показало: инновационная организация рабочего времени, включая сокращенную неделю, гибкий график и возможность удаленной работы, помогает повысить производительность, удержать ценные кадры и улучшить баланс между работой и личной жизнью сотрудников.