Масштабный трудовой эксперимент. Польша переходит на четырехдневку — как это будет

24 июня, 14:08
Поделиться:
Польское правительство (Фото: wikipedia/Adrian Grycuk)

Польское правительство (Фото: wikipedia/Adrian Grycuk)

Польское правительство готовится ввести масштабный трудовой эксперимент в виде четырехдневной рабочей недели без сокращения заработной платы.

Об этом пишет infor.pl. До 30 июня правительство должно обнародовать подробные условия реализации пилотного проекта, а завершение полного внедрения ожидается до ноября 2027 года.

Реклама

Читайте также:
В Испании сократили рабочую неделю до 37,5 часа без изменения зарплаты

Предполагается, что работники смогут самостоятельно выбрать одну из трех моделей:

  • 4-дневная рабочая неделя с сохранением 100% зарплаты.
  • 6-часовой рабочий день (вместо стандартных 8-ми).
  • Больше оплачиваемых дней отпуска в течение года.

Реформа коснется, прежде всего, государственного сектора и крупных компаний, которые добровольно согласятся принять участие в пилоте. После его анализа и корректировки программа станет национальной.

Инициаторы изменений отмечают, что главная цель — улучшение баланса между работой и жизнью, снижение уровня профессионального выгорания, повышение производительности и привлекательности польского рынка труда.

Читайте также:

Ранее NV писал о том, что четырехдневная рабочая неделя может быть продуктивной, если компания сознательно берет на себя обязательства по ее внедрению. К такому выводу пришли участники европейского научного проекта InnovaWorking, который координирует Университет Карлоса III в Мадриде. Его результаты были представлены в Европейском парламенте.

Исследование охватило компании из шести стран — Испании, Финляндии, Франции, Венгрии, Ирландии и Нидерландов — и показало: инновационная организация рабочего времени, включая сокращенную неделю, гибкий график и возможность удаленной работы, помогает повысить производительность, удержать ценные кадры и улучшить баланс между работой и личной жизнью сотрудников.

Редактор: Елена Коваленко

Теги:   Работа рабочая неделя Польша

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
X