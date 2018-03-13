Польский банк принудительно выкупит акции своей "дочки" в Украине

Польский PKO Bank Polski SA, который является мажоритарным владельцем львовского Кредобанка, решил начать процедуру принудительного выкупа акций у миноритарных собственников.

Как сообщил украинский банк в системе раскрытия информации НКЦБФР, публичное безотзывное требование о приобретении акций направлено 12 марта.

Цена выкупа установлена на уровне 0,01788 грн за акцию, передает Интерфакс-Украина.

На сегодня PKO Bank Polski SA принадлежит 99,629262% акций.

Общее количество выпущенных Кредобанком акций составляет 224 млрд 896 млн 946,916 тыс. шт. номиналом 0,01 грн, из которых 833 млн 775,908 тыс. принадлежат миноритарным акционерам.

Как сообщалось, принятый 23 марта 2017 года закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО" ввел в законодательное поле страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).

Согласно его требованиям, после концентрации каким-либо лицом или группой лиц, действующих совместно, контрольного или значительного контрольного пакета миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкуп принадлежащих им акций. В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может потребовать обязательной продажи акций миноритариями.

Кредобанк основан в 1990 году. Его стратегическим инвестором на 1 января 2017 года являлся крупнейший банк Польши - PKO BankPolski S.A. с долей в структуре акционерного капитала украинского банка 99,629262%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов Кредобанк занимал 19-е место (15,171 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.