Теперь им мешает малина. Польские фермеры опять протестуют из-за украинских продуктов 29 июня, 15:11 Польские фермеры протестуют из-за украинской малины (Фото:user15285612/freepik)

Польские производители малины протестуют из-за крайне низких закупочных цен на ягоды. Кроме того, по их словам, рынок Польши наполнен украинской малиной, значительно более дешевой

Производство малины в этом году совершенно нерентабельно, утверждают польские аграрии. Их мнение приводит Радио Люблин.

«Себестоимость производства хорошей малины составляет минимум 7 злотых за килограмм (63,5 грн, 1 злотый — около 9 грн, — ред.) плюс стоимость сбора урожая, то есть 2−2,5 злотых», — рассказал Кшиштоф Цибулак, вице-президент Ассоциации польских садоводов.

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По его словам, компании готовы покупать малину по цене даже ниже 5 злотых.

«Но как мы можем что-то делать, как мы можем конкурировать, когда малина все время идет из Украины? И из прошлого сезона, и теперь новый, свежий. В интернете уже несколько сотен предложений, потому что в Украине раньше начали собирать урожай. Готовые замороженные продукты стоят 6−8 злотых», — добавил он.

На 3 июля в Ополе-Любельске запланирована массовая акция протеста производителей малины. Протест поддерживает и ассоциация садоводов.

Для сравнения, в Киеве цены за 1 кг малины колеблются в пределах от 280 до 380 грн (предложения интернет-магазинов и служб доставки).

Ранее сообщалось, что польские фермеры потребовали остановить поставки украинской клубники.