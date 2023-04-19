Международный скандал. Веревский поссорился с польскими акционерами Кернела
Андрей Веревский, основатель и крупнейший акционер агрохолдинга Кернел (Фото:landlord.ua)
Объединившиеся польские миноритарии агрохолдинга Кернел, суммарно владеющие 21,59% его акций, требуют созвать собрание акционеров и вынести на него вопрос о делистинге компании с Варшавской фондовой биржи.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на соответствующее письмо миноритарных акционеров Кернела.
«По мнению акционеров, лишение акционеров общества возможности высказать свое мнение о делистинге явно противоречит Статье 91(3) (польского) закона (о публичном предложении), поскольку … должно быть принято органом собственности (т.е. состоящим из акционеров) большинством в 9/10 голосов в присутствии акционеров, представляющих не менее половины уставного капитала», — говорится в документе.
Миноритарии подчеркнули, что лишение меньшинства акционеров, особенно фондов, управляющих средствами польских пенсионеров, права голоса при делистинге и, таким образом, лишение их защиты их активов под управлением, гарантированной польским законом о публичном размещении, безусловно противоречит основополагающим принципам правового порядка Польши.
«Собственность остается под защитой государства, как прямо указано в Конституции Польши. Данное обстоятельство остается актуальным, в частности, с учетом того, что потенциальный делистинг вынуждает некоторых миноритарных акционеров продавать акции в рамках Оферты вследствие юридической неспособности фонда инвестировать свои активы в акции частных компаний. Пенсионные фонды не смогут держать акции компании в своем портфеле после прекращения их обращения на организованном рынке», — указали авторы письма.
В свою очередь Кернел заявляет, что данные нормы польского закона не распространяются на компанию, так как она зарегистрирована в Люксембурге и регулируется нормами законов Люксембурга. Согласно им, подчеркнула компания, для делистинга достаточно решения совета директоров.
«Толкование польского законодательства по вопросам делистинга, в том числе в Письме акционеров, … не соответствует действительности и вводит в заблуждение других акционеров компании», — заявил в Кернеле.
Компания отметила, что будет защищаться «всеми доступными средствами» в целях защиты и соблюдения корпоративных и имущественных прав акционеров в случае возбуждения каких-либо судебных исков против компании, совета директоров и/или любого директора в отдельности.
15 финансовых инвесторов — миноритариев, которые контролируют 21,59% акций Кернела, ранее сообщили о заключении акционерного соглашения для защиты своих прав в связи с планами делистинга компании и выкупа акций. В эту группу вошли, в частности, OFE (Open Pension Fund) PZU, Uniqua OFE, OFE NN, Allianz Polska OFE, Aegon OFE, PKO BP OFE, OFE Pocztylion, Lind Value и Kopernik Global Investors.
Крупнейшим среди них является Kopernik Global Investors LLC с 5,02% акций, OFE PZU принадлежит 2,03%, Uniqua OFE — 1,95%, OFE NN — 1,83%, FRAM FIZ — 1,4%, Aegon OFE — 1,15%.
Как сообщалось, в конце марта компания Namsen Limited бизнесмена Андрея Веревского объявила о планах выкупить 61,95% акций Кернела, чтобы получить 100%.
Заказы на продажу принимаются с 31 марта по 4 мая. Планируемая дата заключения сделки на Варшавской фондовой бирже — 9 мая.
Namsen Limited сейчас принадлежит 38,05% всех акций, или 41,29% голосующих.
В начале марта стало известно, что Namsen Limited предложила совету директоров Кернел рассмотреть вопрос делистинга с Варшавской биржи.
«По ряду причин мы пришли к выводу, что стратегические, коммерческие и финансовые недостатки, являющиеся результатом листинга компании на Варшавской фондовой бирже, перевешивают относительные преимущества публичности компании», — заявили в Namsen.
В Namsen также заявили, что выход на биржу в 2007 году не принес агрохолдингу ожидаемых выгод. Отмечалось, что за последние 11 лет компания ни разу не смогла привлечь финансовый капитал для инвестирования в развитие. Также отмечалось, что польские инвесторы больше не входят в число основных акционеров Kernel.
Кернел до войны занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%), а также являлся крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине. Помимо того, компания занималась выращиванием другой агропродукции и ее реализацией.
В 2022 финансовом году (июль-2021 — июнь-2022) холдинг получил $41 млн чистого убытка против $506 млн чистой прибыли в предыдущем ФГ, его выручка сократилась на 5% - до $5,33 млрд, а показатель EBITDA сократился в 3,7 раза — до $220 млн.