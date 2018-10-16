Польская PGNiG подала в суд на Еврокомиссию из-за Газпрома - СМИ

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Польская компания обжаловала решение Еврокомиссии по Газпрому
Фото: utg.ua

Польская компания обжаловала решение Еврокомиссии по Газпрому

Польская нефтегазовая компания PGNiG обжаловала решение Европейской комиссии по антимонопольному делу российского монополиста Газпром.

Об этом польскому информагентству PAP сообщил источник, близкий к делу.

Компания считает, что российский монополист продолжает нарушать законодательство ЕС.

Теперь Европейский Суд в Люксембурге проанализирует жалобу польской кампании и примет решение о ее принятии. Если это произойдет, правительства стран-членов и заинтересованных сторон смогут присоединиться к сторонам спора в этом вопросе.

В информагентстве отмечают, что по оценке PGNiG, Комиссия не проявляла должной осмотрительности при подготовке своего решения, "она дала вопиющее противоречие с собранными доказательствами и нарушила ряд процессуальных норм законодательства ЕС".

Напомним, что в мае Еврокомиссия окончательно одобрила урегулирование с Газпромом касательно злоупотребления своим положением в Центральной и Восточной Европе.

Это решение стало следствием возражений, выдвинутых ЕС в 2015 году. ЕС представил в них первоначальную оценку, согласно которой Газпром нарушил антимонопольные правила ЕС, реализуя стратегию разделения газовых рынков вдоль границ восьми государств-членов. Это были Болгария, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

Тогда Брюссель не решил налагать штрафы на компанию. Таким образом, российская компания избегала штрафов за монополистические практики.

Польша и другие страны, затронутые такими действиями Газпрома, ранее выразили недовольство тем, что российская компания не будет подвергнута санкциям.

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