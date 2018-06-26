Польша запустила новый ж/д маршрут через Украину

Польская компания запустила маршрут, который короче морского пути и дешевле, чем воздушный транспорт

Польская железнодорожная компания PKP LHS начала тестирование нового маршрута в Китай.

Как пишет ЦТС, из Евротерминала в Славкуве, принадлежащего PKP LHS, отправили пробный контейнер в Китай. По пути в Поднебесную он проследует по Транскаспийскому маршруту, то есть по территории Украины, Грузии, Азербайджана и Казахстана,

"Мы запускаем маршрут, который короче морского пути и намного дешевле, чем воздушный транспорт. Он соответствует потребности экспедиторов и операторов, которые хотят избежать длительного морского транспорта, обойти очереди на погрузку в азиатских портах, эффективно пересекать границу с Европейским Союзом и обеспечивать доставку грузов just-in-time", - отметил глава PKP LHS Збигнев Трачихлеб.

Запуск пробного контейнера был организован при содействии австрийской компании Far East Land Bridge ("дочки" российской РЖД Логистика). Детали проекта и сотрудничества между компаниями не сообщаются.

Напомним, что ранее PKP LHS протестировала новый маршрут для доставки грузов из Евросоюза в Иран. Этот путь также прошел через территорию Украины.

Компания PKP LHS управляет ширококолейной ж/д магистралью, которая пролегает от границы с Украиной до Славкува. Ее протяженность составляет около 395 км. В 2016 году PKP LHS стала участником Транскаспийского маршрута и пытается активно развивать новые маршруты в восточном направлении.