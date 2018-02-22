Польша обеспокоилась выходом украинских производителей яиц на рынки ЕС

Польская палата отмечает, что доля импорта яиц и продуктов переработки из Украины в ЕС систематически увеличивается

Польские производители яиц боятся выхода на рынок ЕС украинских компаний. Они считают, что это приведет к росту конкуренции и к “серьезным последствиям” для польских экспортеров яиц на рынках.

Об этом говорится в заявлении польской Национальной палаты производителей мяса птицы и кормов (KIPDiP).

"По мнению KIPDiP, решение Еврокомиссии (о допуске Avangardco на рынки ЕС - ред.) будет иметь очень серьезные последствия для польских производителей яиц. Следует ожидать обострения экспортной конкуренции и значительного ухудшения рентабельности экспорта яиц из Польши", - говорится в заявлении.

Кроме того, польская палата отмечает, что доля импорта яиц и продуктов переработки из Украины в ЕС систематически увеличивается: на конец 2014 года она составляла 4%, а в 2016 году - 50%.

Напомним, что 19 февраля стало известо, что экспортировать продукцию в страны ЕС получила Агрофирма Авис - подконтрольная агрохолдингу Авангард, крупнейшему в Украине производителю яиц и яичных продуктов.