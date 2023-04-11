Там не церемонятся. Польша выставила на продажу компанию российских олигархов Михельсона и Тимченко 11 апреля, 09:23 Леонид Михельсон, глава правления и крупнейший акционер компании Новатэк (Фото:Сайт Кремля)

Временный управляющий компании Novatek Green Energy, дочки российской группы Новатэк, объявил о продаже активов компании.

Ранее в отношении Novatek Green Energy польское правительство ввело санкции, предусматривающие заморозку активов, а затем ввело внешнее управление, сообщает Интерфакс.

Временный управляющий Кароль Шиманьский пригласил все заинтересованные стороны принять участие в процессе распоряжения денежными средствами или экономическими ресурсами компании.

Видео дня

Ее основным направлением деятельности является продажа и дистрибуция сжиженного углеводородного газа (СУГ) и сжиженного природного газа (СПГ) в Польше и других странах Европы. СПГ также распределяется через собственные газовые сети компании в Польше.

В 2021 году компания получила выручку от продаж в размере 1,79 млрд злотых (382 млн евро), а количество работник составило 137 человек.

Потенциальные инвесторы должны подать заявки до 14 апреля. Процесс распоряжения активами компании будет осуществляться под наблюдением и в сотрудничестве с временным управляющим. Условием является сохранение рабочих мест и деятельности по оказанию коммунальных услуг.

Как сообщалось, 26 апреля 2022 года министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении ПАО Новатэк, а также в отношении его местной дочерней компании Novatek Green Energy Sp. z o.o. (Краков). В начале октября министр развития и технологий Вальдемар Буда сообщил, что принял решение ввести в Novatek Green Energy временное управление.

Глава Новатэка Леонид Михельсон заявлял, что компания планирует оспорить в суде назначение временного управляющего Novatek Green Energy.

Новатэк — крупнейшая частная газодобывающая компания России, экспортирующая СПГ. Основатель, глава правления и крупнейший акционер — Леонид Михельсон, регулярно входящий в топ-5 российских миллиардеров. Второй во величине пакет акций контролирует Геннадий Тимченко, один из наиболее приближенных к Путину олигархов.