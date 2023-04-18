Польша согласилась возобновить транзит украинского зерна 18 апреля, 19:53 Импорт украинского зерна временно запретили несколько стран (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Украина и Польша договорились возобновить транзит украинского зерна. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины во вторник, 18 апреля.

Транзит заработает ночью с четверга на пятницу, 21 апреля, к нему будут применять дополнительные меры контроля. Подробнее об этих мерах сообщат «в ближайшее время».



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Первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, которая находится с визитом в Варшаве, отметила в Facebook, что Украина понимает ситуацию польских фермеров, а Польша — положение украинских фермеров, страдающих от войны.

«Польша с начала войны оказывает широкую поддержку Украине. Мы с польскими коллегами решаем все вопросы как партнеры, в том числе проблемные. И потому должны оперативно и конструктивно реагировать на эту кризисную ситуацию… Польская сторона проинформировала о технических аспектах транспортировки украинской продукции по территории Польши. Мы уверены, что украинские экспортеры с ответственностью будут относиться к этим требованиям», — написала она.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус ранее говорил, что транзит украинской агропродукции через территорию Польши могут возобновить после получения 100% гарантий, что продукты не останутся в стране.

Как сообщает агентство Reuters, 18 апреля Телус сказал журналистам, что по итогам двухдневных переговоров стороны смогли «создать механизмы, которые обеспечат, что ни одна тонна зерна не останется в Польше».

15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Польские аграрии последние несколько месяцев протестовали против перевозки через Польшу в третьи страны украинской агропродукции. Они заявляли, что значительная часть украинского зерна не перевозится транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая цены на продукцию польских аграриев.

Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия.

Представитель Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕС выступает против такого запрета.