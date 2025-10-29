Польша сохранит запрет на импорт некоторых украинских товаров

Протесты польских фермеров на границе с Украиной против импорта украинской агропродукции (Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Польша сохранит запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины, несмотря на изменения в правилах Европейского Союза по торговле, сообщило в среду, 29 октября, польское министерство сельского хозяйства.

Об этом пишет Reuters.

В июне 2022 года ЕС временно отменил пошлины и квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию после вторжения России, чтобы помочь Украине компенсировать более высокие затраты на экспорт своих товаров через ЕС после того, как Россия поставила под угрозу ее традиционные черноморские судоходные пути.

При этом европейские фермеры протестовали против низких доходов, роста цен и конкуренции со стороны дешевого импорта, в частности из Украины и южноамериканских стран блока Меркосур (входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Уругвай), требуя более справедливых условий торговли и облегчения регулирования.

Принципы торговли вернутся к тем, которые предусмотрены соглашением об ассоциации между ЕС и Киевом, а беспошлинный импорт чувствительных товаров, таких как сахар, птица и яйца, будет ограничен тарифными квотами, пишет Reuters.

«Новые квоты… распространяются на импорт товаров во весь ЕС, тогда как в Польше все еще действует бессрочный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины, а также некоторых продуктов переработки», — говорится в заявлении министерства.

Как сообщалось, Украина и Европейский Союз 14 октября приняли решение об отмене части тарифов и увеличение квот на экспорт украинской аграрной продукции в ЕС. Оно вступило в силу 29 октября.

По этому соглашению украинские агропищевые товары получили увеличенные объемы беспошлинных квот на ключевые товары.

При этом наибольший рост объемов беспошлинных поставок, по сравнению с 2021 годом, получили:

мед: квота выросла в 5,8 раза, с 6 000 до 35 000 тонн;

сахар: квота на белый сахар увеличилась в 5 раз, с 20 000 до 100 000 тонн;

сухое обезжиренное молоко: объем увеличился в 3,1 раза, с 5 000 до 15 400 тонн;

яйца: объем квоты вырос в 3 раза, с 6 000 до 18 000 тонн;

мясо птицы: квота увеличена на 33%, с 90 000 до 120 000 тонн.

Польские производители масла требуют разблокирования импорта рапса из Украины. Они оценивают, что дефицит сырья в сезоне 2025/2026 годов достигнет не менее 0,5 миллиона тонн, что негативно повлияет на польские перерабатывающие заводы.

В январе польские фермеры провели очередную акцию протеста против импорта агропродукции из Украины и политики ЕС, которая, по их мнению, является «вредной».