Угроза голода. Польша готова построить терминал для украинского зерна 7 июля, 13:22 Польша ищет возможности помочь Украине с экспортом зерна через свои порты (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Польша пытается решить логистические проблемы, что позволит быстрее перевезти из Украины в морские порты страны зерно, предназначенное для стран Африки и Азии.

В частности, планируется ускорить процедуру оформления зерна на польско-украинской границе, решить проблемы на железнодорожном транспорте и морпортах.

Об этом шла речь во время первого заседания Межведомственной группы по вопросам транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины, которое состоялось 6 июля в министерстве сельского хозяйства Польши под руководством вице-премьер-министра, министра сельского хозяйства РП Генрика Ковальчика, сообщает Укринформ.

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Участники проанализировали ситуацию с возможностью транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции с территории Украины. Проблемы логистики обсуждались в трех основных местах: на пограничных переходах, железнодорожном транспорте и морпортах.

Наиболее важными задачами является дальнейшее усовершенствование работы пограничных пунктов, а также возможное строительство временных складов на границе с Украиной.

«Важно также улучшить возможности железнодорожного движения для 15 поездов на базе вагонных тележек, которые имеют украинцы, чтобы можно было транспортировать зерно непосредственно в украинских вагонах в порт в Гданьске», — заявил вице-премьер-министр Ковальчик.

Он добавил, что в Гданьский порт ездили бы также грузовики с зерном.

В ходе встречи обсуждались возможности создания зернового терминала складской площадью около 100 тыс. тонн. Это позволило бы экспортировать в больших масштабах как украинское, так и польское зерно.

«Зерно является критически важным продуктом для противодействия перспективе голода в Африке и арабских странах. Мы должны помочь Украине с экспортом. Для этого мы должны рассматривать разные решения и искать новые возможности», — подчеркнул вице-премьер Ковальчик.

Межведомственная группа является вспомогательным органом, который был создан 23 июня распоряжением главы польского правительства. В нее входят представители министерств и ведомств: сельского хозяйства, государственных активов, экономики, внутренних и иностранных дел, министр по вопросам членства Польши в ЕС, глава канцелярии премьера, председатель правительственного агентства стратегических резервов Польши.

В настоящее время в украинских портах заблокировано около 22 млн тонн зерна.

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