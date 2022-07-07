Угроза голода. Польша готова построить терминал для украинского зерна

7 июля, 13:22
Польша ищет возможности помочь Украине с экспортом зерна через свои порты (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Польша ищет возможности помочь Украине с экспортом зерна через свои порты (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Польша пытается решить логистические проблемы, что позволит быстрее перевезти из Украины в морские порты страны зерно, предназначенное для стран Африки и Азии.

В частности, планируется ускорить процедуру оформления зерна на польско-украинской границе, решить проблемы на железнодорожном транспорте и морпортах.

Читайте также:

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official) Украина ведет переговоры об экспорте зерна с Турцией и ООН, организация готова возглавить процесс — Зеленский

Об этом шла речь во время первого заседания Межведомственной группы по вопросам транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины, которое состоялось 6 июля в министерстве сельского хозяйства Польши под руководством вице-премьер-министра, министра сельского хозяйства РП Генрика Ковальчика, сообщает Укринформ.

Видео дня

Участники проанализировали ситуацию с возможностью транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции с территории Украины. Проблемы логистики обсуждались в трех основных местах: на пограничных переходах, железнодорожном транспорте и морпортах.

Наиболее важными задачами является дальнейшее усовершенствование работы пограничных пунктов, а также возможное строительство временных складов на границе с Украиной.

«Важно также улучшить возможности железнодорожного движения для 15 поездов на базе вагонных тележек, которые имеют украинцы, чтобы можно было транспортировать зерно непосредственно в украинских вагонах в порт в Гданьске», — заявил вице-премьер-министр Ковальчик.

Он добавил, что в Гданьский порт ездили бы также грузовики с зерном.

Читайте также:
Андрей Ярмак
Андрей Ярмак
Будет ли Украина и мир с хлебом и мясом?

В ходе встречи обсуждались возможности создания зернового терминала складской площадью около 100 тыс. тонн. Это позволило бы экспортировать в больших масштабах как украинское, так и польское зерно.

«Зерно является критически важным продуктом для противодействия перспективе голода в Африке и арабских странах. Мы должны помочь Украине с экспортом. Для этого мы должны рассматривать разные решения и искать новые возможности», — подчеркнул вице-премьер Ковальчик.

Межведомственная группа является вспомогательным органом, который был создан 23 июня распоряжением главы польского правительства. В нее входят представители министерств и ведомств: сельского хозяйства, государственных активов, экономики, внутренних и иностранных дел, министр по вопросам членства Польши в ЕС, глава канцелярии премьера, председатель правительственного агентства стратегических резервов Польши.

В настоящее время в украинских портах заблокировано около 22 млн тонн зерна.

Редактор: Александр Иванов

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Зерно АПК Украина-Польша Зерновые экспорт агропродукции Продовольственный кризис

Эксклюзивы НВ

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Kirill Kallinikov/Kremlin via REUTERS)
«Византийская азиатчина» /
Как Запад наконец-то начал понимать реальное лицо России и Путина — интервью с Климкиным
7 июля, 08:29
Страны
Вадим Новинский, слагая депутатский мандат, пытается избежать статуса олигарха (Фото:facebook.com/people/Вадим-Новинский/)
Страхи миллиардера Новинского /
Что заставило бизнес-партнёра Ахметова сдать депутатский мандат
6 июля, 23:26
Политика
Василий Хмельницкий
предприниматель, основатель холдинговой компании UFuture
Если мы хотим двигаться к Европе, нам придется на это выделить 15−20 лет

Очень хотелось бы, чтобы активная фаза войны закончилась как можно раньше — не в следующем году, а, допустим, в конце лета или в сентябре.

6 июля, 21:44
Эксперты
Загрузка...
poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X