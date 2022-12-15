Уже есть два танкера. Польша развивает собственный флот для транспортировки сжиженного газа 15 декабря, 17:45 Первое судно получило название Лех Качиньский, а второе — Гражина Генсицкая (Фото:orlen.pl)

Польша создает собственный флот из восьми танкеров для транспортировки сжиженного газа из разных регионов мира. Уже зафратовано первые два танкера.

Как сообщил председатель правления польского нефтяного концерна PKN Orlen Даниэль Обайтек, танкеры для Польши южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries.



«В корейском порту Ульсан мы получили 2 из 8 СПГ-танкеров, заказанных ORLEN Group. Собственный флот позволит нам эффективно импортировать СПГ, прежде всего из США. Морские поставки уже покрывают примерно 30% спроса страны и вместе с Baltic Pipe являются важнейшим источником газа для Польши», — написал Обайтек.

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Первое судно получило название Лех Качиньский, а второе — Гражина Генсицкая. Это символический жест памяти покойного президента страны Леха Качиньского и министра регионального развития Гражины Генсицкой за их преданность энергетической независимости Польши и экономическому развитию страны.

Оставшиеся судна планируется зафрахтовать до 2025 года.

Срок действия чартера — 10 лет с возможностью пролонгации. Каждое судно может перевозить около 70 тыс. тонн СПГ, что эквивалентно примерно 100 млн. куб. м регазифицированного природного газа. Этот объем эквивалентен средненедельному потреблению всех польских домохозяйств. Такой размер заказанных судов сделает их универсальными и способными загружать и разгружать газ также в портах, куда не могут заходить самые большие газовозы.

Лех Качиньский выйдет в рейс в начале 2023 года, а Гражина Генсицкая во второй половине следующего года.

Газопровод Baltic Pipe, соединяющий газотранспортные системы Дании и Польши, официально введен в действие 27 сентября. Он предоставляет Польше доступ к месторождениям Норвегии.