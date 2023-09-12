Скоро выборы. Польша продолжит эмбарго на экспорт украинского зерна, несмотря на позицию ЕС 12 сентября, 13:57 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Польша приняла решение продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



По словам Моравецкого, Польша не будет открывать границы, «независимо от решения брюссельских чиновников».

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«Польша не позволит затопить нас украинским зерном. Независимо от решения брюссельских чиновников, мы не откроем наши границы», — написал премьер-министр Польши.

Ранее сообщалось, что 22 страны ЕС из 27 не поддерживают призывы Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии о продлении запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Один из дипломатов ЕС считает, что решение продлить импортные ограничения было бы «чисто политическим», поскольку в Польше будут выборы в середине октября. В ответ на это высокопоставленный польский чиновник признал, что предстоящие «выборы сыграли свою роль».

Выборы в Польше состоятся15 октября 2023 года.