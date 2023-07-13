В Польше появится первая атомная электростанция 13 июля, 11:23 Польша и Westinghouse в феврале подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве этой АЭС (Фото:Richard Huppertz / Wikipedia)

Министерство климата и окружающей среды Польши дало разрешение на строительство первой в стране атомной станции. Строительством будет заниматься частная компания Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Министерство решило, что инвестиции в АЭС соответствуют общественным интересам и энергетической политике государства, а также целям климатической политики Европейского Союза.

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АЭС разместят в Померании, чтобы компенсировать рост спроса на электроэнергию, диверсифицировать источники энергии и тому подобное. АЭС будут строить на базе американской технологии реакторов AP1000. Строительство электростанции должно начаться в 2026 году, а первый реактор появится в 2033 году.

Решение поддерживают 86% поляков. Более 70% хотели бы, чтобы АЭС построили вблизи места их проживания.

Ранее сообщалось, что правительство Польши и компания Westinghouse Electric Company 22 февраля подписали соглашение о сотрудничестве в предпроектной подготовке строительства первой АЭС в стране.