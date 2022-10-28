Агрессорам здесь не место. Польша отменила упрощенное трудоустройство для россиян

28 октября, 18:25
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Польша отменила процедуру упрощенного трудоустройства для россиян (Фото:aganyga / Pixabay)

Польша отменила процедуру упрощенного трудоустройства для россиян (Фото:aganyga / Pixabay)

Власти Польши отменили процедуру упрощенного трудоустройства для граждан РФ из-за российской агрессии против Украины и миграционных рисков.

Об этом заявила министр по делам семьи и социальной политики Марлена Малонг, сообщает PAP.

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«В условиях нападения России на Украину и растущего миграционного риска из РФ мы приняли решение отменить облегченный доступ россиян к польскому рынку труда. Если предприниматели хотят нанять граждан России на основании разрешения на работу, они больше не освобождаются от проверки рынком труда», — сказала она.

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При этом россияне, уже получившие разрешение, смогут продолжить работать в стране без каких-либо ограничений, но до истечения срока действия соответствующих документов.

Процедура упрощенного трудоустройства, позволяющая получить разрешение на работу в Польше в течение семи дней, продолжит действовать для граждан Украины, Армении, Беларуси, Грузии и Молдовы.

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Ранее сообщалось, что Сенат Польши признал власть РФ террористическим режимом.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Польша Мигранты Рынок труда Трудоустройство Работа в Польше Трудовые мигранты Россия-Польша Занятость Война России против Украины

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