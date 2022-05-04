Обошли Газпром. Газ в Польшу начали виртуально поставлять Италия и Франция 4 мая, 19:20 Цей матеріал також доступний українською Польша начала получать газ по виртуальному реверсу — ранее Газпром перекрыл прямые поставки в страну (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Польша начала получать газ по виртуальному реверсу из Италии и Франции. Газпром прекратил физические поставки в страну еще 27 апреля.

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Германия со 2 мая прекратила поставлять российский газ в Польшу, используя газопровод Ямал-Европа в реверсном режиме, но Польша включила режим виртуального реверса. Об этом сообщает Telegram-канал Газпрома.

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«2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по Ямалу—Европе. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», — заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Получаемый газ Польша использует для закачки в свои ПХГ, при этом хранилища Европы сейчас заполнены в среднем на 34%, а ПХГ Польши — на 80%, добавил Куприянов.

По его словам, на текущей неделе в среднем на 43% увеличились заявки европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину.

Как сообщалось, прокачка российского газа через украинскую ГТС в начале мая находится на максимальном уровне.

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