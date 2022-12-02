Российский газ уже не нужен. Газопровод Baltic Pipe вышел на полную мощность прокачки 2 декабря, 11:56 Президент Польши Анджей Дуда, премьер-министры Польши и Дании Матеуш Моравецкий и Метте Фредериксен на открытии газопровода Baltic Pipe 27 сентября 2022 года (Фото:Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl via Reuters)

Газопровод Baltic Pipe, соединяющий норвежские газовые месторождения через Данию с Польшей, вышел на полную мощность прокачки газа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные польского оператора GAZ-System.

По данным польской стороны, датский оператор Energinet завершил процесс подключения компрессорной станции в Зеландии к инфраструктуре Baltic Pipe, что позволило выйти газопроводу на проектную мощность в сторону Польши — 10 млрд кубометров в год.

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«Благодаря этой инфраструктуре мы можем ежегодно импортировать в Польшу до 10 млрд кубометров газа, что покрывает более 60% годового спроса страны на него», — отметил глава Gaz-System Томаш Степьен.

Он напомнил, что с января 2022 года увеличена мощность LNG-терминала в Свиноуйсьце. Также в этом году оператор запустил газопроводы в Литву и Словакию.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что задача обеспечения энергетической безопасности Польши, поставленная перед GAZ-System, выполнена», — добавил Степьен.

Как сообщалось, Baltic Pipe объединил газотранспортные системы Польши и Дании для поставок газа из Норвегии. Газопровод был введен в строй 27 сентября, он сможет транспортировать 10 млрд кубометров природного газа в год в Польшу и 3 млрд кубометров — из Польши в Данию.