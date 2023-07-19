Зерновая война в разгаре. Польша не откроет границы для украинской сельхозпродукции — Украина готовит «зеркальные меры» 19 июля, 17:53 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Польша не намерена открывать границы для сельхозпродукции из Украины.

Об этом 19 июля заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы бережем наше сельское хозяйство, поэтому не открываем границы для сельскохозяйственных товаров из Украины», — заявил он.

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«Война в Украине оказывает все более серьезное влияние на аграрный рынок, и это негативно сказывается на поляках, поэтому мы ввели эмбарго на товары из Украины», — сказал Моравецкий.

Он признал, что «через пару месяцев ЕС намерен вновь открыть границы для ввоза зерна из Украины».

«Мы на это не согласны, мы не откроем границы и не допустим дестабилизации нашей экономики. Мы обязаны защищать польские интересы и наше сельское хозяйство», — подчеркнул премьер-министр Польши.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телуш сообщил, что на встрече аграрных министров было достигнуто соглашение и подписана петиция о продлении запрета на ввоз четырех зерновых из Украины до конца 2023 года.

«Ограничение импорта зерна из Украины не сказалось на транзите. В феврале транзит кукурузы составил 114 тыс. тонн, а в июне 260 тыс. тонн. Поэтому решение Европейской Комиссии об открытии границ 15 сентября не является содержательно обоснованным», — заявил он.

По информации польского министра, на встречу аграрных министров в Варшаву были приглашены министры Украины и Молдовы, но они не смогли приехать по объективным причинам. Польский министр выразил надежду на встречу в будущем.

«Мы хотим помочь Украине в транзите. Мы знаем, что эта война — война, которую мы должны выиграть», — сказал Телуш и добавил, что победа в ней будет достигнута, когда будут «внедрены решения, которые помогут нам в этом».

В то же время, как заявила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко в среду на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией, Украина категорически против продления Евросоюзом дискриминационного запрета на поставку ряда агротоваров в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если запрет все же будет продлен, первый вице-премьер заявила, что в таком случае Украина вынуждена рассмотреть зеркальные меры.

«Не хотелось бы вслух говорить и считать, что это реалистичный шаг, но, думаем, что кое-какие зеркальные меры могут быть применены», — сказала Свириденко.

Как сообщалось, Еврокомиссия установила запрет на экспорт из Украины пшеницы, ячменя, рапса и подсолнечника в пять стран Евросоюза до 15 сентября. Украинские зерновые могут быть ввезены в эти страны только на условиях транзита.

Конфликт начался еще в апреле. Тогда Польша запретила ввоз зерна из Украины. Перед тем польские аграрии в течение нескольких месяцев протестовали против перевозки через Польшу в третьи страны украинской агропродукции. Они заявляли, что значительная часть украинского зерна не отправляется транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая цены на продукцию польских фермеров.

Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия, Словакия Болгария и Румыния, разрешившие только транзит.

17 июля РФ заявила о своем выходе из зернового соглашения, которое подразумевало экспорт украинского зерна морским путем из трех портов Одесского региона.